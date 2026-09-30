El Instituto de las Mujeres ha pedido a Sanidad y a la AEMPS medidas «urgentes» ante los problemas de suministro de varios medicamentos utilizados en la terapia hormonal para la menopausia. Esta situación está dificultando la continuidad de algunos tratamientos y también pone sobre la mesa el acceso desigual a las alternativas disponibles.

Lee tambien: El BOE publica el primer decreto de vivienda con 96 páginas de medidas urgentes tras el desahucio de Maricarmen

El organismo ha recibido quejas de pacientes y asociaciones de mujeres y reclama medidas para garantizar tanto el suministro como el acceso a alternativas. Además, esta situación se suma a un debate más amplio sobre la falta histórica de investigación y formación específica sobre menopausia y salud femenina.

Desde Clínica Máxima, un centro especializado en menopausia y salud femenina, se ofrecen expertas para entrevistas y declaraciones sobre diversos temas relacionados con la menopausia. Se abordará qué supone para las mujeres la interrupción o modificación de un tratamiento hormonal y la importancia de que cualquier cambio sea supervisado médicamente.

Lee tambien: La AEMET emite un aviso urgente por lluvias y tormentas fuertes en la recta final de agosto

Asimismo, se tratarán las alternativas disponibles ante la falta de ciertos tratamientos, así como la necesidad de individualizar el abordaje de la menopausia, teniendo en cuenta síntomas, salud cardiovascular, salud ósea, sueño, sexualidad, salud emocional y calidad de vida.

Otra de las cuestiones que se enfatiza es la brecha histórica de conocimiento e investigación sobre salud femenina, que ha condicionado, durante años, la atención a la menopausia. Por último, se destaca la importancia de que tanto profesionales sanitarios como pacientes dispongan de información rigurosa y formación específica para tomar decisiones informadas sobre esta etapa de la vida.