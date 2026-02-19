El tráfico de trenes entre Cataluña y la Comunidad Valenciana permanecerá cerrado este jueves entre las 11:00 y las 16:00 horas debido al aviso por fuertes rachas de viento emitido por la **Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La interrupción del servicio fue comunicada por Adif a través de su perfil de X, señalando que la afectación podría variar en función de la evolución meteorológica.

La AEMET ha activado avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana se mantienen los mismos niveles de alerta, aunque únicamente por vientos.

Según las previsiones del 19 de febrero, se esperan rachas muy fuertes en varias zonas del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían superar los 120 km/h en algunos puntos y alcanzar intensidad puntualmente huracanada.