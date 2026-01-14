La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado que Venezuela ha excarcelado a varios ciudadanos estadounidenses que se encontraban privados de libertad en el país suramericano. Este hecho ha sido reconocido oficialmente como «un importante paso en la dirección correcta» por el Departamento de Estado de EE.UU.

Según el comunicado, la Administración Trump se muestra optimista ante este acontecimiento y ha expresado: «Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela». Sin embargo, no se han aportado detalles específicos acerca del número de liberados, su identidad, ni las circunstancias que llevaron a su detención.

Los medios estadounidenses como CNN han reportado que al menos cuatro ciudadanos norteamericanos han sido liberados. Esto se produce en medio de un clima de tensiones políticas entre EE.UU. y Venezuela, país dirigido por el presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en el centro de este dilema político.

El pasado 3 de enero, tras la captura del presidente venezolano, el Legislativo del país anunció un proceso amplio de excarcelaciones como un gesto unilateral de reconciliación. Este anuncio ha hecho que el Gobierno de Venezuela se posicione favorablemente ante la comunidad internacional, intentando mejorar su imagen tras años de aislamiento.

El presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez, afirmó el lunes que desde esta nueva fase de excarcelaciones se habían liberado 116 personas. Este martes, amplió la cifra al afirmar que el total de liberaciones desde diciembre pasado alcanzaba las 400.

Sin embargo, las cifras ofrecidas por el Gobierno han sido recibidas con escepticismo por parte de diversas ONG, familiares de los detenidos y partidos políticos opositores. Muchas de estas organizaciones piden una lista oficial que detalle los nombres de aquellos que han sido liberados.

Por ejemplo, la organización Foro Penal ha confirmado únicamente 56 excarcelaciones, mientras que la coalición opositoria Plataforma Unitaria Democrática ha reportado la liberación de 76 individuos. Este desajuste en el número de liberaciones ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia del proceso de excarcelación.

Recordemos que en julio de 2025, con Nicolás Maduro aún en el poder, Venezuela liberó a diez ciudadanos estadounidenses a cambio de que EE.UU. repatriara a venezolanos presos en un centro de detención de máximo nivel de seguridad en El Salvador. Este intercambio evidencia un patrón en las relaciones entre ambos países, donde las excarcelaciones se utilizan como herramienta de negociación dentro de un marco más amplio de relaciones diplomáticas.