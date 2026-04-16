El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, urge a la comunidad internacional a endurecer las sanciones contra el Kremlin tras una oleada masiva de misiles y drones que golpeó Kiev, Odesa y otras regiones.

KIEV / MOSCÚ – La guerra en el este de Europa vive una de sus jornadas más sangrientas de los últimos meses. El Gobierno de Ucrania ha condenado enérgicamente la última ofensiva rusa, que ha cobrado la vida de al menos 16 personas y ha dejado decenas de heridos en ataques dirigidos, según Kiev, contra objetivos civiles y zonas residenciales.

Balance de víctimas y daños

El ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, calificó estos actos como «crímenes de guerra» y pidió a los aliados occidentales no «normalizar» la agresión constante de Moscú. El desglose de las víctimas mortales por regiones es el siguiente:

Odesa: 8 fallecidos.

8 fallecidos. Kiev: 4 fallecidos.

4 fallecidos. Dnipró: 3 fallecidos.

3 fallecidos. Zaporiyia: 1 fallecido.

“Es inmoral, contraproducente y peligroso demorar las sanciones contra Rusia o los paquetes de apoyo a Ucrania”, sentenció Sibiga a través de sus redes sociales, instando al desbloqueo inmediato de ayuda militar y presión económica.

Un ataque de magnitud sin precedentes

Según el último parte de la Fuerza Aérea ucraniana, entre la mañana del miércoles y la de este jueves, Rusia desplegó un arsenal masivo compuesto por:

659 drones (de los cuales 636 fueron neutralizados). 44 misiles (incluyendo 19 de tipo balístico).

A pesar de la alta tasa de interceptación de las defensas aéreas, 12 misiles y 20 drones lograron impactar en territorio ucraniano. Esta situación subraya la advertencia del presidente Volodímir Zelenski, quien recientemente señaló un déficit crítico de misiles Patriot, esenciales para frenar los proyectiles balísticos más avanzados.

Respuesta ucraniana y víctimas en suelo ruso

La contraofensiva de Kiev también ha tenido consecuencias fatales. En la región rusa de Krasnodar, el gobernador Veniamín Kondrátiev informó de la muerte de dos menores de edad (de 5 y 14 años) tras un ataque con drones ucranianos que impactaron en edificios de viviendas en la ciudad costera de Tuapsé.

Como consecuencia de la actividad de drones en el Mar Negro:

Se cerraron temporalmente los aeropuertos de Guelendzhik, Krasnodar y Sochi .

. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber derribado 207 drones ucranianos durante la noche.

Contexto de vulnerabilidad

La intensidad de los ataques se produce en un momento de gran tensión geopolítica. Zelenski ha vinculado la seguridad de Ucrania con la estabilidad en Oriente Medio, sugiriendo que un posible recrudecimiento de las hostilidades en Irán podría desviar recursos y atención de los sistemas de defensa necesarios para proteger el cielo ucraniano.