Hoy el cielo nos regala una dosis extra de adrenalina. Con la Luna en Sagitario, la energía es de búsqueda, de expansión y de una sinceridad que a veces puede ser incómoda. Es el momento perfecto para cuestionar tus propios límites: ¿qué harías si supieras que no vas a fallar? Mientras el Sol en Capricornio nos pide realismo, la Luna de hoy nos empuja a saltar. Es un miércoles ideal para resolver trámites internacionales, avanzar en estudios o tener esa conversación valiente que has estado posponiendo. ¡Confía en tu flecha, pero asegúrate de apuntar bien!

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Te sientes imparable. Tu regente te impulsa a buscar nuevas fronteras, ya sea físicas o intelectuales. Hoy es un día de «sí» a las oportunidades de crecimiento.

• Acción: si tienes que presentar un examen o una propuesta, hazlo con total convicción.

• Amor: una aventura compartida o un plan fuera de lo común reavivará la llama.

• Número de la suerte: 19.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy tu intuición es una brújula infalible para los negocios. Sabrás detectar una oportunidad de inversión antes de que se haga pública.

• Poder: es un buen día para negociar comisiones o porcentajes. Tu seguridad personal impone respeto.

• Intimidad: buscas profundidad. Menos palabras y más contacto real.

• Número de la suerte: 8.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La Luna en tu signo opuesto te obliga a colaborar. Hoy no puedes hacerlo todo solo; el éxito depende de tu capacidad para escuchar las ideas de tu socio o pareja.

• Vínculos: alguien te dará una lección de optimismo que necesitabas para desbloquear un proyecto.

• Consejo: evita las discusiones por detalles técnicos; mira el panorama general.

• Número de la suerte: 7.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Es un miércoles de mucha actividad en tu entorno laboral. Te sentirás motivado para mejorar tus hábitos y organizar tu agenda de forma más dinámica.

• Bienestar: introduce un cambio pequeño pero significativo en tu alimentación. Tu vitalidad subirá.

• Trabajo: tu capacidad de servicio hoy será recompensada con un gesto de gratitud inesperado.

• Número de la suerte: 22.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

¡Brillo total! La energía de Sagitario es tu gasolina espiritual. Es un día magnífico para los romances, la creatividad y para disfrutar de la vida sin filtros.

• Pasión: si estás soltero, hoy tu magnetismo es una luz imposible de ignorar. Atrévete a brillar.

• Creatividad: lanza esa idea que te parece «demasiado loca»; es precisamente lo que el mundo busca hoy.

• Número de la suerte: 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu foco se centra en la estabilidad familiar. Podrías sentir el impulso de organizar un viaje con tus seres queridos o de mejorar el confort de tu hogar.

• Hogar: un asunto relacionado con una propiedad o herencia avanza positivamente gracias a tu pragmatismo.

• Emoción: busca la paz en tus raíces. Tu casa es tu cuartel general hoy.

• Número de la suerte: 4.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tu mente está afilada y llena de optimismo. Es el día de la palabra justa: sabrás convencer, seducir y negociar con una elegancia envidiable.

• Comunicación: excelente para redes sociales, ventas o para resolver malentendidos con vecinos o hermanos.

• Mente: te llega una información que te abre una puerta que creías cerrada.

• Número de la suerte: 3.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hoy la clave está en tus valores. La Luna te pide que seas generoso contigo mismo y que valores tu talento. Es un buen día para generar abundancia.

• Dinero: podrías recibir un pago pendiente o encontrar una nueva vía de ingresos relacionada con el extranjero.

• Poder: tu seguridad financiera hoy te permite planificar con más libertad el resto del mes.

• Número de la suerte: 21.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

¡La Luna sigue en tu signo y hoy está en su punto máximo! Tu vitalidad contagia a todo el zodiaco. Eres el líder natural de este miércoles.

• Personal: es el momento de tomar una decisión importante sobre tu identidad o tu camino de vida.

• Energía: no te detengas por miedos ajenos. Tu fe hoy mueve montañas.

• Número de la suerte: 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En tu temporada, hoy el cosmos te pide un momento de retiro estratégico. Antes de dar el siguiente gran paso, necesitas cerrar un ciclo emocional en silencio.

• Espiritualidad: tu intuición te habla a través de las coincidencias. Presta atención a las señales.

• Paz: un acto de generosidad anónimo te dará una satisfacción profunda y renovadora.

• Número de la suerte: 12.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tus proyectos colectivos están en ebullición. Es un día ideal para liderar grupos, colaborar en ONGs o simplemente disfrutar de la amistad de calidad.

• Social: un amigo te traerá una propuesta que expandirá tus horizontes de forma radical.

• Esperanza: confía en la fuerza del grupo. Juntos llegaréis más lejos que solos.

• Número de la suerte: 11.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La Luna en el punto más alto de tu carta te da una visibilidad pública excepcional. Es un miércoles de éxito, de reconocimiento y de autoridad moral.

• Éxito: tu visión humanista en el trabajo será elogiada. Es el momento de pedir ese ascenso o mejora.

• Imagen: proyectas una mezcla de sabiduría y entusiasmo que inspira confianza a tus superiores.

• Número de la suerte: 10.