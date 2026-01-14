El santoral católico conmemora hoy, 14 de enero, a figuras que destacan por su resistencia heroica y su celo misionero. Especialmente recordamos a San Félix de Nola, uno de los santos más populares de la antigüedad, y a Santa Nina, la mujer que llevó el cristianismo a las tierras del Cáucaso.

San Félix de Nola, presbítero

Félix vivió en el siglo III en Nola, cerca de Nápoles. Aunque no murió ejecutado, se le considera «mártir» por los terribles sufrimientos que padeció durante la persecución del emperador Decio.

• La Cueva y la Araña: Cuenta la tradición que, mientras huía de los soldados romanos, se escondió en una cueva. Al instante, una araña tejió una espesa red en la entrada. Cuando los perseguidores llegaron, dieron por hecho que nadie había entrado allí en mucho tiempo y pasaron de largo, salvándole la vida.

• Humildad Radical: Tras la persecución, el pueblo quiso elegirlo obispo, pero él rechazó el honor y prefirió seguir sirviendo como un simple presbítero, trabajando la tierra para repartir lo que ganaba entre los más pobres.

• Devoción: San Paulino de Nola, que escribió gran parte de su vida, impulsó su culto por toda Europa debido a los numerosos milagros atribuidos a su intercesión.

Santa Nina (o Cristiana), apóstol de Georgia

Santa Nina (siglo IV) fue una joven esclava cristiana que fue llevada al reino de Iberia (la actual Georgia). Su vida de oración y sus curaciones milagrosas llamaron la atención de la corte.

• La Conversión de un Reino: Logró sanar a la reina Nana de una enfermedad incurable. El rey Mirian III, tras perderse en una densa niebla durante una cacería y recuperar el camino invocando al «Dios de Nina», declaró el cristianismo como religión oficial del estado.

• La Cruz de Sarmientos: Su símbolo principal es una cruz hecha con sarmientos de vid unidos con sus propios cabellos, icono que sigue siendo el emblema del cristianismo georgiano.

Otros santos que se celebran el 14 de enero

Junto a estos santos, la Iglesia recuerda hoy a:

• San Juan de Ribera, obispo: (Aunque su fiesta principal se celebra en junio, hoy se conmemora en muchas localidades españolas). Fue arzobispo y virrey de Valencia, gran impulsor de la Contrarreforma y fundador del Colegio del Corpus Christi.

• San Fulgencio de Écija, obispo: Santo español del siglo VII, hermano de San Isidoro de Sevilla y Santa Florentina. Fue un gran erudito y un pastor dedicado a la formación de su clero en la Hispania visigoda.

• San Daciano, mártir: Joven mártir de los primeros siglos que dio su vida por no renegar de Cristo.

• Santos Mártires del Monte Sinaí: Un grupo de monjes que, en el siglo IV, fueron asesinados por tribus nómadas mientras vivían en oración en los alrededores del monasterio de Santa Catalina.

Beatos

• Beato Odorico de Pordenone: Fraile franciscano del siglo XIV y uno de los más grandes viajeros de la Edad Media. Llegó hasta China y el Tíbet, bautizando a miles de personas y relatando sus viajes en crónicas asombrosas.

• Beato Pedro Donders: Misionero redentorista holandés que dedicó casi treinta años de su vida al cuidado de los leprosos en Surinam.