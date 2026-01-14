Ceuta afronta este miércoles una jornada marcada por una climatología variable y convulsa. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la ciudad autónoma vivirá un día de fuerte inestabilidad donde las tormentas y la nubosidad serán las grandes protagonistas durante gran parte de las horas de luz.

Evolución por horas: de las tormentas a la calma

La madrugada ya ha dado muestras de esta variabilidad con cielos muy nubosos y lluvias escasas. Sin embargo, el panorama se complica a partir de las 06:00 horas, momento en el que la nubosidad aumentará de forma notable y comenzarán a producirse los primeros fenómenos tormentosos.

Esta situación de cielos cubiertos, acompañados de tormentas y lluvia escasa, se mantendrá de forma persistente hasta las 18:00 horas. Según la AEMET, se esperan lluvias débiles que podrían dejar acumulaciones de unos 0,1 litros por metro cuadrado en momentos puntuales del día, especialmente alrededor de las 12:00 y las 16:00 horas. No será hasta el final de la tarde cuando la actividad eléctrica remita y la nubosidad empiece a disminuir, dando un respiro a los ceutíes.

Temperaturas y sensaciones térmicas

En cuanto a los termómetros, se esperan cambios ligeros respecto a los registros de la jornada anterior. Las temperaturas se moverán en valores suaves pero frescos:

• Máxima: Se alcanzarán los 18 grados.

• Mínima: El mercurio bajará hasta los 12 grados.

• Sensación térmica: Debido a la humedad y el estado del cielo, la sensación máxima no superará los 17 grados.

Ante la alta probabilidad de tormentas a lo largo de todo el día, se recomienda precaución en las zonas costeras y en los desplazamientos urbanos.