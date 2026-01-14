La jornada financiera en España e internacional arranca marcada por un comportamiento inusual de los activos refugio y una tensión geopolítica creciente. Mientras el Ibex 35 lucha por mantener su tendencia alcista, la plata se convierte en la gran protagonista del inicio de año con un rally histórico.

1. El Ibex 35: Pulso a los 17.400 puntos

El selectivo español mantiene una «impecable tendencia alcista», según los analistas técnicos, aunque se detectan las primeras señales de vértigo tras encadenar varios cierres semanales en positivo.

• Nivel clave: Para que la presión compradora siga vigente, el Ibex no debe cerrar por debajo de los 17.446 puntos.

• Zona de peligro: Joan Cabrero (elEconomista.es) advierte que perforar los 17.400 puntos (mínimos de este lunes) rompería la dinámica actual y sembraría dudas reales sobre la continuidad de las subidas.

• Contexto europeo: A diferencia de la cautela española, el CAC 40 francés y el DAX alemán operan en «subida libre absoluta», el escenario técnico más favorable posible.

2. La plata «vuela»: Un 26% de subida en 10 sesiones

Los metales preciosos están rompiendo las reglas tradicionales del mercado. Lo habitual es que, si la bolsa sube, el oro y la plata bajen por un mayor apetito al riesgo, pero en 2026 ambos activos suben en paralelo.

• El dato: La plata se ha revalorizado más de un 25% en apenas 10 días, superando su media anual histórica.

• Los motivos: El aumento del riesgo geopolítico en Venezuela, la inestabilidad en Irán y, sobre todo, las presiones de la administración Trump sobre la independencia de la Fed.

• Advertencia: Carsten Menke (Julius Baer) avisa de que el rendimiento superior de la plata frente al oro empieza a ser «excesivo».

3. Tensión en Wall Street: Trump, el Petróleo y la Banca

La bolsa estadounidense cerró ayer con caídas cercanas al 1% por una tormenta perfecta de factores:

• Petróleo al alza: El barril de Texas subió un 2,55% ($61,01) debido al temor por la producción en Irán tras la represión de revueltas internas y las amenazas de aranceles de Trump a Teherán.

• Ataque a la banca: La intención de Washington de limitar las comisiones de las tarjetas de crédito hundió a valores como Visa (-4,48%) y JP Morgan (-4,22%).

• Comercio exterior: Trump ha enfriado la renegociación del T-MEC, afirmando que EE.UU. «no necesita» productos de México ni Canadá.

Agenda del día: Citas clave para el inversor

La atención este miércoles se desplaza a los datos macroeconómicos y la política monetaria:

• Estados Unidos: Publicación del Libro Beige de la Fed (20:00h), fundamental para conocer la salud real de la economía americana, y resultados de gigantes como Bank of America y Citigroup.

• España: Datos de sociedades mercantiles del INE y Consejo de Política Fiscal y Financiera.

• Europa: Informe del FMI sobre riesgos globales 2026 y mociones de censura en Francia por el acuerdo con Mercosur.