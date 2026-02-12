Felipe VI percibirá este año 290.000 euros, 4.311 más que en 2025, mientras que la reina Letizia recibirá 160.000 euros, 2.881 más, siguiendo el incremento del 1,5 % aprobado para los funcionarios del Estado, informó este jueves la Casa Real.

Estos fondos forman parte de la partida destinada a la Jefatura del Estado en los presupuestos generales, que se mantiene en 8,4 millones de euros debido a la prórroga de las cuentas públicas desde 2023. Según la Constitución, es el rey quien distribuye libremente estos recursos, y desde hace seis años solo reciben asignación anual el propio jefe del Estado, la reina Letizia y la reina Sofía, que este año percibirá 131.000 euros, 2.438 más.

Del total de 8,4 millones presupuestados, la Casa Real cubre retribuciones, cuotas y prestaciones sociales del personal, así como gastos de funcionamiento, suministros, viajes y protocolo, incluyendo almuerzos, cenas oficiales y recepciones. En este apartado, 3,8 millones se destinan a gastos de personal, con la aplicación de la misma subida salarial que reciben los funcionarios.

Entre los altos cargos de la institución, el jefe de la Casa, Camilo Villarino, recibirá 178.915 euros; la secretaria general, Mercedes Araújo, 157.658 euros; y el jefe del Cuarto Militar, Eduardo Diz, 135.859 euros. Otros sueldos destacados son los del jefe del Servicio de Seguridad, Miguel Ángel Herraiz (126.719 euros); el jefe de Protocolo, Francisco Lizaur (126.164 euros); la jefa de la Secretaría de la reina Letizia, Marta Carazo (124.806 euros); y la directora de Comunicación, Rosa Lerchundi (122.886 euros).

En total, 1.482.000 euros del presupuesto se destinan a los salarios de la familia real y de los altos cargos de la institución. Por otra parte, los gastos corrientes en bienes y servicios (3,7 millones) aumentan un 21,8 %, debido a la reubicación de partidas antes incluidas en personal y a proyectos de comunicación e imagen de la Casa Real.

Entre los gastos de protocolo y representación, se estima un total cercano a los 640.000 euros. El capítulo de inversiones supera los 700.000 euros, un aumento del 132 %, para cumplir compromisos previos y nuevos proyectos, incluyendo la adquisición de maquinaria, mobiliario, equipos informáticos y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la institución.