La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución para revocar los aranceles que el expresidente Donald Trump impuso a productos canadienses. La votación terminó 219 a 211, con seis legisladores republicanos uniéndose a los demócratas en un movimiento que refleja tensiones internas dentro del partido.

Aunque la medida es mayormente simbólica —ya que deberá pasar por el Senado y recibir la aprobación del presidente, quien probablemente no la promulgaría—, pone de relieve las divisiones en el Congreso sobre la política comercial con Canadá.

Trump criticó la resolución a través de la red social Truth Social, advirtiendo a los republicanos que voten en contra de los aranceles sobre «serias consecuencias» electorales. Defendió los gravámenes, argumentando que han proporcionado «seguridad económica y nacional».

El proyecto fue presentado por el demócrata Gregory Meeks, quien señaló que los aranceles han «dañado la relación con Canadá, acercándolos a China» y han provocado un aumento de precios para los consumidores estadounidenses. Entre los republicanos que se unieron a los demócratas se encuentra Don Bacon, de Nebraska, quien calificó los aranceles como un impuesto que ha afectado a fabricantes, agricultores y consumidores.

Ahora, la resolución se dirige al Senado, donde la mayoría republicana disminuye las posibilidades de que se convierta en ley. Además, la Corte Suprema se prepara para examinar la autoridad presidencial sobre la imposición de este tipo de gravámenes.