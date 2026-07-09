Jueves de cita doble: deporte y entretenimiento se reparten la noche. Si te apetece competición, atento al 1/4 de Final: Francia – Marruecos en La 1. Y si prefieres sofá y risas, El Hormiguero aterriza con fuerza en Antena 3. Para rematar, varias apuestas de prime time y cine para los que se quedan hasta tarde.
La 1
La 1
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 1/4 de Final: Francia – Marruecos (imprescindible)
- 00:00 El perro andaluz by manu sanchez
- 01:30 El perro andaluz by manu sanchez
La noche arranca con información y deporte con Teledeporte 2 antes de la gran cita. Pero si solo eliges una cosa aquí, que sea el partido: Francia – Marruecos a las 21:45.
La 2
La 2
- 20:05 Jeopardy
- 21:00 Trivial Pursuit
- 21:50 Cifras y letras
- 22:20 El caftán azul (imprescindible)
- 23:45 Documentos TV
- 00:20 Historia de nuestro cine
Plan de “modo erudito” con Jeopardy, Trivial Pursuit y Cifras y letras. Y cuando el prime time se pone serio, llega El caftán azul a las 22:20. Si te gustan los programas con algo de fondo, es de los imprescindibles de la jornada.
Antena 3
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:30 Deportes 2
- 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 21:45 El Hormiguero (imprescindible)
- 23:00 Mario Casas protagoniza «Palmeras en la nieve» (imprescindible)
Antena 3 propone una escalera muy cómoda: antes, preguntas y juego con Pasapalabra; luego, información con noticias; y justo después, el gran salto al sofá con El Hormiguero a las 21:45. Si además quieres cine, a las 23:00 tienes «Palmeras en la nieve» con Mario Casas.
Cuatro
Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro
- 20:45 El desmarque Cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:15 First Dates (imprescindible)
- 21:40 Horizonte
La cadena apuesta por entretenimiento con First Dates a las 21:15. Ideal si te apetece desconectar sin complicarte, y luego seguir con Horizonte cuando ya te hayas “engancharreado” al plan.
Telecinco
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco 21:00
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 First Dates
- 23:00 Ella, maldita alma (imprescindible)
Si te gustó la idea de First Dates, aquí también lo tienes más tarde, a las 21:45. Y para quienes buscan tensión y morbo, el broche es «Ella, maldita alma» a las 23:00. Noche perfecta para alternar risas y algo de intriga.
laSexta
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 El Intermedio Summer Time (imprescindible)
- 23:00 Tom Hanks en «Salvar al soldado Ryan» (imprescindible)
La parte más fresca llega con El Intermedio Summer Time a las 21:30, y si quieres una película que te mantenga atento, a las 23:00 tienes «Salvar al soldado Ryan». Una combinación muy redonda para cerrar el día con energía.
Resumen rápido (imprescindibles): Francia – Marruecos (La 1, 21:45), El Hormiguero (Antena 3, 21:45), First Dates (Cuatro, 21:15) y Salvar al soldado Ryan (laSexta, 23:00). Elige tu mood: deporte, humor, citas o cine.