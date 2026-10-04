El precio de la luz para hoy, lunes 5 de octubre de 2026 mantiene una lectura exigente para el bolsillo. Según el “Precio de la luz para hoy 05/10/2026 | Semáforo Selectra”, el precio medio del día se sitúa en 0,2230 €/kWh y el sistema de referencia marca ROJO, lo que indica que conviene ajustar el consumo al horario.

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El contraste del día está en las franjas: hay momentos claros para cargar electrodomésticos y otros en los que es mejor moderar la potencia. Las mejores horas para ahorrar se concentran en la mitad de la tarde, mientras que la hora más cara llega al final de la jornada.

Horas clave para ahorrar en Ceuta

De acuerdo con los datos horarios facilitados por Selectra para el 05/10/2026, la hora más barata es 14:00 – 15:00, con 0,1254 €/kWh. En el lado contrario, la hora más cara es 20:00 – 21:00, con 0,3685 €/kWh, un pico que conviene tener presente en los hogares ceutíes.

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Además, destaca la franja más económica: 14:00 – 17:00, con un precio de 0,139 €/kWh. Es un buen margen para programar consumos que no requieren atención continua, como lavadora o lavavajillas, y para evitar que el gasto se “concentre” justo cuando el precio sube.

Evolución por tramos: qué vigilar mañana (y hoy) según el horario

En la madrugada los precios se mueven en valores relativamente contenidos, con cifras en torno a los 0,16-0,18 €/kWh y un repunte hacia el final del tramo, antes de entrar en horas de más demanda.

La mañana tiende a encarecerse: entre las primeras horas y el mediodía el coste sube de forma progresiva, con picos por encima de 0,21 €/kWh y niveles que rondan los 0,19-0,26 €/kWh en varios tramos. Para el consumo doméstico, es el momento en el que conviene no “adelantar” demasiada carga si no está programada.

En la tarde se ve el giro más favorable: desde 14:00 y especialmente dentro de 14:00 – 17:00, la tarifa es la más competitiva del día. Este es el intervalo que mejor encaja con rutinas como preparar una comida con horno o poner el ciclo de lavadora, siempre que la programación sea posible.

La noche es la parte más delicada. Según las franjas aportadas, los precios aumentan con claridad a partir de la tarde y culminan con la hora más cara (20:00 – 21:00). Después, aunque se modera, la tarifa no vuelve al nivel de la franja económica de la tarde, por lo que resulta aconsejable desplazar el consumo “fuerte” a la ventana recomendada.

Precio de la luz por horas (lunes 05/10/2026)

00:00 – 01:00: 0,1804 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1763 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1669 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1636 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1634 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1668 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2029 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2531 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2882 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2371 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,2633 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,2132 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,1987 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,1975 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,1254 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,1364 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,1552 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1977 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,3052 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,3598 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3685 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3386 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2584 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2351 €/kWh

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