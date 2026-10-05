El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta ha publicado el listado de farmacias de guardia para Ceuta del lunes 5 de octubre de 2026.
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Las guardias permiten acceder a medicamentos y productos de farmacia fuera del horario comercial. Compruebe la ubicación y el teléfono y llame antes de desplazarse para confirmar disponibilidad.
Zona Centro
- HISPANIA (Centro) – C/ Alcalde Fructuoso Miaja, nº 14 – Teléfono: 956 51 25 30
Campo Exterior
- PUYA C.B. (Campo Exterior) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – Teléfono: 956 50 04 20
Si dispone de receta médica, acuda con ella para agilizar la dispensación. Durante el turno de noche conviene llamar al número de la farmacia antes de salir de casa.
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Según el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, el listado indica la farmacia de referencia por zona y el teléfono de contacto; ante dudas sobre suministro o productos concretos, la llamada previa ayuda a evitar esperas y desplazamientos innecesarios.
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