La cuarta gala de Supervivientes All Stars emitida en Telecinco sirvió de escenario para que Jorge Javier Vázquez lanzara un ofrecimiento público y formal dirigido directamente a la familia Janeiro. Durante el transcurso del programa, que se saldó con la salida definitiva del esgrimista Yulen Pereira como tercer expulsado de la edición, el presentador aprovechó el protagonismo cobrado por Belén Esteban en la cadena —tras su reciente impacto de audiencia en el espacio De Viernes— para trasladar una propuesta de participación de cara a los próximos proyectos de la plataforma televisiva.

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Invitación formal a Jesulín de Ubrique y María José Campanario para ‘Supervivientes 2027’

El conductor del formato dirigiéndose directamente a las cámaras de la cadena, formuló una propuesta explícita al torero y a su esposa con vistas a las futuras entregas del programa de telerrealidad. “Quedáis formalmente invitados para participar en la próxima edición de Supervivientes 2027. El uno, el otro o los dos”, declaró el comunicador en el plató de Telecinco.

La iniciativa del presentador busca contar con la presencia de la pareja en la isla de Honduras para las próximas temporadas del formato de supervivencia. Esta propuesta se enmarca en la línea de contenidos desarrollada por el espacio durante una entrega marcada por la actualidad de los personajes vinculados a la trayectoria televisiva del entorno de la colaboradora de televisión.

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Jorge Javier Vázquez amplía la propuesta a Juls Janeiro y abre las puertas de Mediaset

La oferta realizada por el comunicador no se limitó únicamente al matrimonio formado por el torero y María José Campanario. Jorge Javier Vázquez extendió la propuesta a su hija, Juls Janeiro, abriendo la posibilidad de que la joven se incorpore a la oferta de formatos de telerrealidad del grupo audiovisual en el futuro.

La propuesta de Jorge Javier Vázquez a Juls Janeiro: "Voy a estar cuidándote" #SVGala4 https://t.co/IRRAolecjH — Supervivientes (@Supervivientes) October 2, 2026

En sus manifestaciones en directo, el conductor del espacio sugirió la incorporación de Juls Janeiro no solo a la nómina de concursantes de Supervivientes, sino también a otras producciones destacadas de la casa como GH VIP o GH Dúo, así como a la propia dinámica general de la cadena Mediaset. Con la intención de dar cabida a la otra versión de la historia de Belén Esteban dentro de los contenidos del medio, el presentador apostilló entre bromas: “Te doy permiso hasta para que ocupes mi casa”.

De este modo, la cuarta gala de Supervivientes All Stars no solo se cerró en el plano competitivo con la eliminación de Yulen Pereira —uno de los perfiles destacados en la faceta física del concurso—, sino que dejó asentada la invitación pública del presentador a la familia Janeiro para sumarse a los próximos proyectos de telerrealidad de Telecinco.