El Gordo de la Lotería de Navidad 2025, dotado con cuatro millones de euros a la serie y 400.000 euros al décimo, se acerca con su aura de esperanza y fortuna. Cada 22 de diciembre, el azar y la suerte se ponen a jugar, pero las estadísticas nos revelan que ciertos números y terminaciones tienen una mayor propensión a ser premiados. A lo largo de los 214 sorteos celebrados, se han observado patrones que algunos jugadores consideran afortunados.

Las terminaciones más comunes

Terminaciones en tres cifras iguales : En cuatro ocasiones, el primer premio ha correspondido a números con tres cifras idénticas: 25.444 , 25.888 , 35.999 y 55.666 .

: En cuatro ocasiones, el primer premio ha correspondido a números con tres cifras idénticas: , , y . Terminaciones repetidas : Algunas cifras finales han sido más recurrentes que otras en la historia del sorteo. Las más repetidas son: 297 , 457 y 515 (tres veces cada una). En dos años, el primer premio terminó en las siguientes combinaciones: 094 , 098 , 400 , 452 , 590 , 640 , 704 , 758 y 892 .

: Algunas cifras finales han sido más recurrentes que otras en la historia del sorteo. Las más repetidas son:

Las terminaciones de dos cifras más repetidas

Según los registros históricos de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae), algunas terminaciones de dos cifras se han repetido más que otras. Las más afortunadas son:

85 : siete veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005)

: siete veces (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005) 57 : seis veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932)

: seis veces (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932) 64 : cinco veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987)

: cinco veces (1821, 1948, 1961, 1976 y 1987) 65 : cinco veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008)

: cinco veces (1901, 1905, 1937, 1960 y 2008) 75 : cinco veces (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962)

: cinco veces (1825, 1835, 1843, 1869 y 1962) 90 : cinco veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022)

: cinco veces (1831, 1876, 1946, 2019 y 2022) 97 : cinco veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020)

: cinco veces (1877, 1892, 1903, 2006 y 2020) 15 : cuatro veces (1866, 1897, 1899 y 1982)

: cuatro veces (1866, 1897, 1899 y 1982) 40 : cuatro veces (1956, 1978, 2000 y 2015)

: cuatro veces (1956, 1978, 2000 y 2015) 58 : cuatro veces (1881, 1896, 1987 y 2012)

: cuatro veces (1881, 1896, 1987 y 2012) 95: cuatro veces (1886, 1994, 1995 y 2001)

La cifra más común: El 5

De todas las terminaciones, la cifra 5 es la que más veces ha resultado premiada con el Gordo de Navidad, alcanzando el primer premio en 32 ocasiones. Sin embargo, sorprendentemente, nunca ha terminado en 25, lo que lo convierte en un número que muchos consideran «gafe».

Terminaciones menos repetidas

Por otro lado, hay ciertos números que han tenido menos suerte a lo largo de los años. Las terminaciones menos repetidas para el primer premio del Gordo son:

09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 y 82.

Curiosamente, la cifra final menos repetida ha sido el 1, seguida por el 2 y el 9.

La suerte del Gordo

Cada 22 de diciembre, la suerte volverá a hacer de las suyas en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Los jugadores estarán pendientes de las terminaciones y las combinaciones que podrían cambiarles la vida. ¡Que la suerte esté de tu lado este año y que un boleto vendido en tu ciudad sea el que te haga ganar el Gordo!