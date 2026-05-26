Después de 20 años sin que los socios acudan a las urnas, el Real Madrid vivirá un proceso electoral histórico. Florentino Pérez y el empresario Enrique Riquelme se disputarán la presidencia del club de Concha Espina.

MADRID – El Real Madrid se prepara para vivir un escenario que no experimentaba desde hace dos décadas: unas elecciones presidenciales con urnas y votaciones. La Junta Electoral de la entidad madridista ha validado oficialmente la candidatura del empresario alicantino Enrique Riquelme, lo que rompe con la dinámica de las últimas convocatorias, en las que Florentino Pérez había sido proclamado presidente de forma automática al no presentarse rivales que cumplieran los exigentes requisitos estatutarios.

A continuación, repasamos todos los detalles, plazos y fechas clave del proceso electoral que decidirá el rumbo de la directiva blanca.

Los candidatos: Continuidad frente a renovación

Florentino Pérez: El actual mandatario busca la reelección para prolongar una de las etapas más laureadas de la historia del club. Con la remodelación del Santiago Bernabéu prácticamente finalizada y el plano deportivo consolidado, Pérez afronta los comicios defendiendo la estabilidad y el modelo de gestión económica que ha mantenido al Real Madrid en la élite mundial.

El actual mandatario busca la reelección para prolongar una de las etapas más laureadas de la historia del club. Con la remodelación del Santiago Bernabéu prácticamente finalizada y el plano deportivo consolidado, Pérez afronta los comicios defendiendo la estabilidad y el modelo de gestión económica que ha mantenido al Real Madrid en la élite mundial. Enrique Riquelme: El empresario de 37 años, fundador de Cox Energy, ha conseguido formalizar su candidatura tras un intenso periodo para reunir los requisitos exigidos. Riquelme representa una alternativa generacional y basa su propuesta en la modernización, la captación de nuevas audiencias globales y una gestión profesionalizada adaptada a los nuevos tiempos del fútbol industria, aclarando que su propuesta «no es en contra de nadie, sino a favor del Real Madrid».

Los exigentes requisitos que hicieron falta

Para poder concurrir a las elecciones del Real Madrid, los aspirantes debían cumplir fielmente las severas condiciones de los estatutos modificados en 2012:

Antigüedad: Contar con al menos 20 años de socio de forma ininterrumpida. Aval bancario: Presentar un aval emitido por una entidad financiera nacional que cubra el 15% del presupuesto de gastos del club (una cifra que ronda los 140 millones de euros), respondiendo además con su patrimonio personal.

Una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas el pasado 23 de mayo, y tras comprobar que Riquelme disponía de toda la documentación y avales en regla, la Junta Electoral dio luz verde definitiva a la celebración de los comicios.

¿Cuándo y cómo se vota? Las fechas clave

Aunque todavía está pendiente la publicación oficial del día exacto por parte del club, la maquinaria electoral ya está en marcha.

Campaña electoral: Los próximos días estarán marcados por los actos y la exposición de los programas y proyectos de ambos candidatos de cara a convencer a la masa social con derecho a voto.

Los próximos días estarán marcados por los actos y la exposición de los programas y proyectos de ambos candidatos de cara a convencer a la masa social con derecho a voto. El día de la votación: Fuentes cercanas al proceso apuntan a que las elecciones se llevarán a cabo en la primera semana de junio. La fecha que cobra más fuerza es el domingo 7 de junio, al tratarse de un día no laborable que facilitaría la máxima participación de los socios de forma presencial. Las opciones del lunes 8 y martes 9 de junio se mantienen en la mesa, pero son menos probables por motivos de logística laboral.

Todos los socios del Real Madrid que cumplan con las condiciones de voto civil y deportivo establecidos serán llamados a las urnas en un pabellón que habilitará el club (habitualmente en IFEMA o en instalaciones propias de la entidad) para depositar su papeleta y decidir quién gobernará la «casa blanca» durante los próximos cuatro años.