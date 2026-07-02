MADRID — Agentes de la Policía Nacional se personaron este miércoles en la sede de EDA TV, el canal online donde trabaja el conocido activista y agitador digital Vito Zoppellari Quiles, conocido públicamente como Vito Quiles, con una orden judicial de búsqueda y captura. El investigado no se encontraba en la redacción madrileña de la calle Lagasca en el momento del despliegue policial. Por el momento, se desconoce formalmente de cuál de las múltiples causas penales que acumula Quiles emana dicha orden de arresto.

Horas después de trascender la noticia, el propio Quiles confirmó la orden a través de sus redes sociales, mofándose inicialmente de la situación y publicando posteriormente un vídeo en el que anunció de forma explícita que no se entregará a las autoridades, atribuyendo la medida a una supuesta persecución política del Gobierno.

La defensa califica la medida de «desproporcionada»

El abogado penalista del investigado, Juan Gonzalo Ospina, confirmó la existencia de la orden de busca y captura, aunque tildó la actuación de «despropósito» y «medida desproporcionada». El letrado argumentó que la orden se podría haber notificado directamente a la defensa o al procurador, o bien en el domicilio particular de su cliente, en lugar de acudir al centro de trabajo.

Ospina admitió además desconocer cuál de las cinco causas penales que Quiles tiene abiertas de forma simultánea ha motivado la orden de detención del juzgado.

El mapa judicial de Vito Quiles: Causas pendientes

El activista digital acumula un complejo frente judicial en diversos juzgados de España:

Delito de odio: La Fiscalía solicita para él dos años de cárcel y cinco de inhabilitación para ejercer el periodismo por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que se manifestaba en Madrid en 2024.

La Fiscalía solicita para él y cinco de inhabilitación para ejercer el periodismo por un presunto delito de odio contra una persona con discapacidad que se manifestaba en Madrid en 2024. Injurias y calumnias: Un juzgado de Sevilla lo investiga tras una querella del secretario general de Facua, Rubén Sánchez. La acusación particular le pide nueve años de prisión por calumnias continuadas con agravante de odio ideológico, aunque el propio querellante ha aclarado en redes que la orden de detención actual no deriva de este caso.

Un juzgado de Sevilla lo investiga tras una querella del secretario general de Facua, Rubén Sánchez. La acusación particular le pide por calumnias continuadas con agravante de odio ideológico, aunque el propio querellante ha aclarado en redes que la orden de detención actual no deriva de este caso. Revelación de secretos y acoso: Está procesado en Madrid por difundir en redes sociales la dirección particular y fotos de la vivienda de la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, tras un apagón masivo en 2025.

Está procesado en Madrid por difundir en redes sociales la dirección particular y fotos de la vivienda de la presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, tras un apagón masivo en 2025. Presunta estafa a Renfe: Un juzgado de Alicante instruye una causa penal interpuesta por la compañía ferroviaria, que acusa a Quiles de realizar de forma reiterada trayectos completos con billetes parciales, colarse en salas VIP y provocar daños reputacionales a la empresa.

Causas archivadas: En los últimos meses, los tribunales han archivado otras tres denuncias contra Quiles: una por un presunto altercado con Begoña Gómez en un restaurante, otra por supuesto acoso a una analista a las puertas del Senado, y una tercera por un mensaje en redes dirigido a Donald Trump con una foto aérea de La Moncloa.

Historial de sanciones en las instituciones

Este requerimiento judicial coincide con el historial de sanciones administrativas que acumula el agitador en el ámbito público. El pasado mes de mayo, la Mesa del Congreso de los Diputados le retiró la acreditación de prensa por un período de tres meses tras grabar sin autorización al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en zonas restringidas de la Cámara Baja, una sanción que se sumó a la suspensión cautelar que ya arrastraba junto al también activista Bertrand Ndongo por reiterados altercados en las sedes parlamentarias.