La Policía acudió a su lugar de trabajo para arrestarle, pero no logró localizarle. El comunicador se encuentra en su domicilio y acudirá voluntariamente a comisaría este jueves.

Un juez ha dictado una orden de detención contra el comunicador y activista Vito Quiles. Por el momento, la medida no ha podido ser ejecutada debido a que la Policía Nacional no logró localizarle en su lugar de trabajo cuando acudieron a arrestarle, según han informado a la agencia EFE fuentes jurídicas.

A pesar del despliegue policial, fuentes del despacho Ospina Abogados, bufete que ejerce la representación legal de Quiles, han asegurado que no cuentan todavía con una constancia oficial de dicha orden. No obstante, han confirmado tener conocimiento de que los agentes se personaron en el puesto de trabajo del investigado sin éxito, ya que este no se encontraba allí en ese momento.

Según detallan desde su equipo de defensa, Vito Quiles se encuentra actualmente en su propio domicilio y su intención es presentarse voluntariamente mañana jueves en una comisaría de policía para aclarar su situación jurídica y ponerse a disposición judicial.

Causas pendientes con la justicia

Aunque las fuentes jurídicas no han precisado bajo qué procedimiento exacto se ha emitido esta última orden de arresto, Quiles acumula varios frentes judiciales. Entre ellos, mantiene al menos una causa penal abierta por acudir a la vivienda particular de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, donde procedió a proclamar que la directiva no asumía sus responsabilidades tras el apagón generalizado que sufrió el país en abril de 2025.

Este no es el único proceso polémico en el que se ha visto envuelto el comunicador. Con anterioridad, Quiles fue objeto de denuncias por presunto acoso interpuestas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como por una presunta agresión denunciada por la analista política Sarah Santaolalla. Sin embargo, fuentes jurídicas recuerdan que ambos procedimientos judiciales se encuentran archivados de manera provisional.