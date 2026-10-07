El Consejo de Ministros aprobó ayer dos Reales Decretos de Vivienda, tras su rechazo en el Parlamento la semana pasada. Uno de los decretos entrará en vigor mañana, mientras que el otro, que contempla la prórroga forzosa de los alquileres, lo hará el 15 de noviembre si es aprobado por la Diputación Permanente del Congreso.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicó las modificaciones introducidas, destacando el mecanismo ‘Tu Casa’, que ofrece préstamos de hasta 50.000 euros para la primera vivienda. Esta línea de préstamos, gestionada por el ICO, está destinada a personas y familias con ingresos pero sin ahorro suficiente para una hipoteca y tiene carácter intergeneracional.

Medidas para alquileres y compra de vivienda

El segundo decreto, que regula la prórroga automática de los alquileres, aún no cuenta con el apoyo necesario en el Parlamento, debido al rechazo de partidos como Junts y el PNV. Por ello, su entrada en vigor se aplaza hasta el 15 de noviembre, cuando se espera que sea votado en la Diputación Permanente.

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Los decretos incluyen 21 medidas para facilitar el alquiler y la compra asequible, aumentar la oferta de vivienda, y combatir la especulación. Entre las novedades, se encuentra un fondo de impacto social de 400 millones de euros para promover viviendas con impacto social y alquiler asequible.

Protección de inquilinos y pequeños propietarios

El nuevo texto endurece las condiciones para la compra especulativa de vivienda por fondos ‘buitre’ y mejora la regulación de la publicidad y oferta de arrendamientos, que deberá incluir el índice de referencia del precio del alquiler y el límite de renta aplicable en zonas tensionadas.

Para los pequeños propietarios, se mantiene el marco regulatorio en materia de desahucios y se incorpora el pago de costas procesales e intereses moratorios por parte de las administraciones cuando corresponda.

Además, las viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social serán gestionadas por la empresa pública Casa 47 para ofrecerlas como alquiler asequible.