Según informa el diario El Faro de Ceuta, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, ha mantenido este miércoles 25 de febrero un encuentro de alto nivel con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La reunión, celebrada en el Palacio de la Asamblea, ha servido para coordinar asuntos críticos de la agenda bilateral entre el Gobierno central y la administración local.

Análisis del Plan Estratégico y coordinación territorial

El encuentro, que tuvo lugar a primera hora de la mañana en la Sala de la Rotonda, ha contado con la participación del consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, y la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez.

Sobre la mesa han destacado los avances del Plan Estratégico para Ceuta, una herramienta fundamental para el desarrollo socioeconómico de la ciudad, así como el seguimiento de la colaboración entre ambas administraciones. Esta visita refuerza el compromiso de la Administración General del Estado con las particularidades y necesidades de la autonomía ceutí.

Toma de posesión y reubicación de menores

La agenda del ministro en la ciudad está marcada por dos hitos operativos fundamentales:

La recepción oficial se enmarca en la toma de posesión de Miguel Ángel Pérez Triano como nuevo delegado del Gobierno en Ceuta, acto celebrado en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez (El Morro). Gestión Migratoria: Tras los actos protocolarios, el ministro Torres preside una reunión técnica de coordinación centrada en la reubicación de menores no acompañados en los distintos territorios del Estado, uno de los desafíos más urgentes para la gestión fronteriza y social de la ciudad.

Una jornada de seguimiento mediático

Se espera que, tras la reunión de coordinación en la Delegación del Gobierno, el ministro y las autoridades locales comparezcan ante los medios para detallar los acuerdos alcanzados y el estado de las partidas destinadas al plan de desarrollo de Ceuta.