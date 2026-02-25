Los afectados se personarán como acusación popular en la causa penal. Bajo la presidencia de Mario Samper, la plataforma nace con el objetivo de depurar responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse en la red ferroviaria.

Los familiares y víctimas del trágico descarrilamiento ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero han dado un paso decisivo en su búsqueda de respuestas. Este martes se ha constituido oficialmente la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, una plataforma legal que nace para defender los derechos de los afectados y garantizar que el proceso judicial esclarezca la «verdad absoluta» sobre el siniestro.

Lo que comenzó como un grupo de apoyo en redes sociales para asistir a los heridos y familiares tras el accidente —que dejó 46 fallecidos y más de un centenar de heridos— se ha transformado ahora en una entidad jurídica sólida. La asociación estará presidida por Mario Samper, quien asumirá la representación de los socios en todas las actuaciones legales, administrativas y técnicas que se emprendan a partir de ahora.

Personación como acusación popular

Uno de los movimientos más inmediatos de la asociación será su personación como acusación popular en la causa penal que instruye el juzgado de Montoro. Esta estrategia les permitirá tener acceso directo a las diligencias, solicitar nuevas pruebas y participar activamente en la determinación de las responsabilidades, ya sean técnicas, humanas o de gestión de las infraestructuras.

«El objetivo es que se esclarezcan completamente los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes», han señalado a través de un comunicado. La asociación surge en un momento de tensión en la investigación, marcado por las recientes polémicas sobre la custodia de materiales y piezas de la vía por parte de Adif.

Un compromiso con la seguridad ferroviaria

Más allá de la batalla en los tribunales, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha manifestado un «firme compromiso» con la mejora del sistema de transporte en España. Entre sus fines fundacionales destaca la voluntad de impulsar medidas que refuercen la seguridad ferroviaria y exijan una transparencia total en la gestión de las infraestructuras públicas.

La plataforma busca evitar que un suceso de estas dimensiones vuelva a producirse, velando por que los protocolos de mantenimiento y supervisión de las vías sean infalibles. Asimismo, han hecho un llamamiento público a todos los afectados que aún no se han unido para que se sumen a esta iniciativa colectiva, subrayando que la unión de las víctimas es la herramienta más eficaz para defender sus intereses frente a las grandes administraciones y empresas del sector.