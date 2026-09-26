Vox Ceuta ha compartido un mensaje emitido por @Santi_ABASCAL en el que plantea cómo gestionar a los marroquíes que entran ilegalmente en España. Según Abascal, deben ser enviados de vuelta a Marruecos, y en el caso de ser niños, regresados con sus padres.

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El mensaje compartido resalta que la mayor parte de los españoles coinciden con esta opinión, según la postura de Vox Ceuta.

Publicación original de @vox_es: ver en redes sociales.

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