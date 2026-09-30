El célebre monumento madrileño ha amanecido con un chaleco del Sindicato de Inquilinas, pegatinas y pintadas en un contexto marcado por la acampada en favor del derecho a la vivienda. La Comunidad de Madrid ha denunciado también daños y descontrol en la fachada de la Real Casa de Correos.

La célebre escultura del Oso y el Madroño, uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad de Madrid situada en la Puerta del Sol, ha amanecido vandalizada este miércoles con la presencia de varias pegatinas, pintadas con simbología anarquista y mensajes dirigidos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, sobre el cuerpo de la figura esculpida del animal ha sido colocado un chaleco de color naranja con las siglas del Sindicato de Inquilinas.

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El Ayuntamiento de Madrid vallará el Oso y el Madroño por las pintadas dlvr.​it/TVjQCL pic.twitter.com/j6ZYjbud7O — Madrid Actual (@madridactual) September 30, 2026

Entre las inscripciones localizadas en el entorno del monumento, situado a escasos metros de la sede del Gobierno regional en la Real Casa de Correos, destaca la consigna «Ayuso, cuidado», escrita en las inmediaciones de la zona. Este acto vandálico se produce en el marco de la acampada de protesta instalada en la Puerta del Sol en defensa del derecho a la vivienda, una movilización que dio inicio el pasado sábado tras el desahucio ejecutado el pasado miércoles contra Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que debió abandonar el inmueble en el que había residido durante 71 años.

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La afectación al patrimonio del centro de la capital no se limita a la escultura del Oso y el Madroño. A lo largo de los últimos días han surgido pintadas y diversos actos de vandalismo en el perímetro de la Real Casa de Correos, inmueble protegido bajo la declaración de Bien de Interés Cultural. En las paredes del histórico edificio ha aparecido igualmente el mensaje «Ayuso, cuidado». A esta situación se suman las deficiencias detectadas por la administración autonómica, que en su escrito de reclamación presentado ayer hizo constar la presencia de restos de orines en los paramentos del edificio, así como basura arrojada contra las ventanas y la fachada principal.

Desde la Comunidad de Madrid se ha alertado sobre la gravedad de los acontecimientos registrados en la sede institucional. Fuentes autonómicas han señalado en el escrito que «las imágenes de personas subidas en las ventanas de la Real Casa de Correos son prueba fehaciente de la pasividad de la Delegación del Gobierno y del absoluto descontrol de la situación», advirtiendo de que estas acciones perturban el funcionamiento de las instituciones y generan un riesgo intolerable sobre la integridad arquitectónica del inmueble.

La movilización en la Puerta del Sol se mantiene activa a pesar del acuerdo suscrito entre Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid para garantizar que Maricarmen Abascal pueda regresar a su residencia una vez reciba el alta hospitalaria. Ante este compromiso, el Sindicato de Inquilinas ha argumentado que la protesta no se restringe exclusivamente al caso particular de la octogenaria, anunciando la continuidad de la acampada para exigir la adopción de nuevas medidas legislativas y administrativas en materia de vivienda.