LaLiga Hypermotion continúa su curso, y en la Agrupación Deportiva Ceuta, uno de sus pilares es Yann Bodiger. El centrocampista francés, con cerca de 200 partidos en Segunda División, aporta experiencia, posicionamiento y visión de juego en la medular dirigida por José Juan Romero. Este miércoles, el equipo caballa se enfrentará a la Unión Deportiva Almería.

En diálogo con El Faro de Ceuta, Bodiger habló sobre su experiencia vistiendo la camiseta del Ceuta, el encuentro reciente en ‘Riazor’, el partido contra el Almería y la relación especial con la afición.

Sobre su regreso a la titularidad frente al Deportivo de La Coruña, Bodiger señaló: “Me he sentido bien físicamente y el equipo también ha hecho un buen partido, que por detalles no nos permitió sumar puntos. El trabajo en conjunto ha sido bueno y esperamos puntuar en el próximo partido.”

Acerca de las polémicas entradas en el partido, Bodiger comentó: “Desde el vestuario sí se habló de las jugadas, pero en el césped va todo más rápido. Son cosas que pasan y tenemos que confiar en los árbitros. Lo importante es centrarnos en nuestro juego.”

El pivote francés también analizó la racha de resultados recientes: “La Segunda División da muchas vueltas. Venimos de tres derrotas, pero antes tuvimos ocho partidos sin perder y uno en Copa del Rey. El reflejo en puntos no siempre refleja el rendimiento del equipo, pero con trabajo y apoyo de nuestra gente lo sacaremos adelante.”

En cuanto a su adaptación a los esquemas de José Juan Romero, Bodiger afirmó sentirse “muy bien”. “Lo más importante es el equipo. Incluso en estas tres derrotas consecutivas, el Ceuta ha mostrado buena cara, y seguro volveremos a puntuar pronto.”

Sobre la competencia interna en el centro del campo, destacó que “el ambiente es muy bueno y la competencia sana. Todos serán importantes en una temporada larga.”

Yann Bodiger también elogió la ciudad y la afición: “Ceuta nos sorprendió gratamente. Es cómoda, la gente es agradable, y junto a mi familia estamos muy contentos. La afición es especial; siempre sentimos su apoyo, y recuerdo lo vivido en Cádiz, donde su presencia fue brutal.”

Finalmente, sobre el partido frente al Almería, aseguró: “Será importante ser inteligentes y pacientes. Con un contexto particular y ajustes posibles en el once, confiamos en sacar un buen resultado.”