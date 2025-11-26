El Real Madrid vuelve a la Champions League con la necesidad de dejar atrás una serie de malos resultados. Tras la derrota ante el Liverpool (1-0) y dos empates consecutivos en Liga frente al Rayo Vallecano y el Elche, el equipo de Xabi Alonso acumula tres partidos sin ganar y buscará reponerse en la competición europea, donde actualmente ocupa la séptima posición con nueve puntos, solo a tres del líder Bayern Munich. Una victoria se vuelve clave para mantenerse cerca de la parte alta de la tabla y evitar caer a puestos de playoff, donde actualmente se encuentra el Galatasaray, con los mismos puntos.

El rival de turno será el Olympiacos, que todavía no ha logrado vencer en la presente edición de la Champions. Con dos empates y dos derrotas, los de Mendilibar necesitan sumar para acercarse a los puestos de playoff, situados a tres puntos de distancia. El equipo griego intentará aprovechar el factor cancha en el Georgios Karaiskakis para dar la sorpresa.

Horario y cómo ver el partido

El Olympiacos – Real Madrid se disputa este miércoles 26 de noviembre de 2025, a las 21:00 horas en Grecia. La transmisión en televisión será a través de Movistar Liga de Campeones (Movistar Plus+ 60; Orange 115) y en el canal multi Movistar Liga de Campeones 4 (Movistar Plus+ 180; Orange 276).

Seguimiento online

El encuentro también podrá seguirse en vivo y actualizado al minuto a través de As.com, que ofrecerá la previa desde una hora antes, los onces oficiales, la crónica del partido, declaraciones, resúmenes en vídeo y todas las noticias relacionadas.

En esta jornada, el Real Madrid se presentará con la solidez defensiva como carta fuerte: es, junto a Newcastle y Tottenham, uno de los equipos menos goleados del torneo, con solo dos tantos encajados hasta el momento, superado únicamente por Inter y Arsenal.

Con la urgencia de volver a la senda del triunfo y la presión de un Olympiacos hambriento de puntos, el choque promete emociones fuertes en el inicio de la jornada 5 de la Champions League.