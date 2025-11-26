Ceuta y Almería reanudarán este miércoles 26 de noviembre de 2025 el partido que quedó pendiente desde el pasado 9 de noviembre tras el fallecimiento de un aficionado ceutí. El encuentro se encontraba 1-1 en el momento de la suspensión, con goles de Kuki Salazar y Embarba, y se reanudará desde el descanso para completar los minutos restantes.

Horario del partido

El duelo, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion, comenzará a las 19:00 horas en el estadio Alfonso Murube. Será la primera vez en 24 años que Ceuta y Almería se enfrenten en competición oficial.

Dónde ver el partido en televisión

El Ceuta – Almería se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus +, DAZN, Finetwork, Orange TV, Vodafone, GolStadium, Telecable, Amazon Prime Video, Olin TV y MásMóvil, entre otras plataformas.

Cómo seguir el partido online

El encuentro también estará disponible en vivo online a través del directo de As.com, con previa, alineaciones, crónica, declaraciones de los protagonistas y resumen en vídeo tras el partido.

Este reencuentro no solo marca un momento histórico para ambos equipos, sino que también servirá para rendir homenaje al aficionado ceutí fallecido, recordando la pasión que el fútbol despierta en sus seguidores.