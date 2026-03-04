La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pasado a la ofensiva económica frente a la crisis diplomática con Estados Unidos. Durante la inauguración de unas jornadas sobre Inteligencia Artificial, Díaz ha anunciado la convocatoria inmediata de los interlocutores sociales para diseñar un plan de protección destinado a empresas y trabajadores ante las posibles consecuencias de la intervención militar de Donald Trump en Irán.

La ministra ha calificado las acciones estadounidenses como «ataques ilegales» y ha comparado la urgencia de la situación actual con las crisis vividas durante la pandemia o el inicio de la guerra en Ucrania. Según Díaz, el Ministerio de Trabajo está preparado para desplegar un escudo social que mitigue cualquier impacto negativo en el mercado laboral español.

Un plan de choque para el tejido productivo y el consumo

La vicepresidenta ha adelantado que el Ejecutivo no esperará a que las amenazas de sanciones comerciales se materialicen para actuar. El objetivo de la reunión con sindicatos y patronal es articular medidas de «carácter inmediato» que afecten a tres pilares fundamentales:

Tejido productivo: Ayudas directas y mecanismos de flexibilidad para las empresas que puedan verse afectadas por el corte del comercio con EE.UU.

Ayudas directas y mecanismos de flexibilidad para las empresas que puedan verse afectadas por el corte del comercio con EE.UU. Cesta de la compra y energía: Medidas de control y contención de precios para evitar que la inestabilidad en Oriente Medio dispare la inflación en productos básicos y suministros.

Medidas de control y contención de precios para evitar que la inestabilidad en Oriente Medio dispare la inflación en productos básicos y suministros. Derechos laborales: Garantizar que la crisis internacional no se traduzca en una pérdida de derechos o de empleos en los sectores más expuestos.

Respuesta a los «chantajes» de la Casa Blanca

Díaz ha aprovechado su intervención para responder con dureza a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien cuestionó la lealtad de España como socio de la OTAN. «España es un país soberano y es un país de paz», ha reivindicado la ministra, subrayando que el Gobierno tiene la legitimidad plena para decidir sobre los derechos de sus ciudadanos sin injerencias externas.

En un mensaje directo a Washington, la vicepresidenta ha advertido que el país «no acepta chantajes ni lecciones de nadie», reafirmando la postura de autonomía estratégica defendida por el sector de Sumar en el Gobierno de coalición.

Presión al líder de la oposición

La comparecencia también ha tenido un marcado tinte doméstico. Yolanda Díaz ha emplazado directamente al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a aclarar su postura en este conflicto diplomático. La ministra ha exigido a Feijóo que defina «si se sitúa en el lado de España o en el de los intereses de Trump», elevando la presión sobre la oposición en un momento de máxima polarización por la política exterior.