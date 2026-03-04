La maquinaria de Telecinco no descansa. Tras la coronación de Carlos Lozano en GH Dúo, la cadena conectó en directo con los Cayos Cochinos para ofrecer el primer vistazo de ‘Supervivientes 2026’. La gran protagonista fue María Lamela, la sustituta de Laura Madrueño, quien demostró que viene dispuesta a darlo todo por el espectáculo.

Un debut por todo lo alto (y por el barro)

Desde Honduras, María Lamela transmitió una energía arrolladora en su primera conexión con Jorge Javier Vázquez. Para dejar claro que no le teme a las condiciones extremas del reality, la presentadora se lanzó por el tobogán más alto de la historia del programa, terminando completamente rebozada en barro.

«¡Qué ganas teníamos de saludaros y qué ilusión de estar aquí!», confesó Lamela, confirmando además que ella también cumplirá con la tradición y saltará desde el helicóptero en la gala inaugural.

La bomba del casting: Un concursante número 19

Aunque la audiencia ya conocía a 18 robinsones, la presentadora soltó la noticia que todos esperaban: el casting no está cerrado.

La sorpresa: Existe un concursante adicional que se unirá a la aventura este jueves.

Según Lamela, se trata de una persona «muy, muy conocida en España» y que el público lleva mucho tiempo deseando ver en este formato.

Cuenta atrás para el estreno

A menos de 48 horas de que comience la edición, el equipo trabaja a destajo en Honduras para una gala que promete ser histórica. Jorge Javier, entre risas, le pasó el testigo a su nueva compañera: «Todos los ojos puestos en ti, te dejo la presión para que lo disfrutes».