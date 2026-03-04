La primera fase del operativo de repatriación organizado por el Gobierno de España ha concluido con éxito tras el aterrizaje, pasadas las 20:00 horas, del primer grupo de ciudadanos españoles en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Este contingente, compuesto por 175 personas, llegó en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi. Se trata del primer movimiento de una operación que busca dar salida a los más de 30.000 españoles (entre turistas, residentes y trabajadores) que se encuentran actualmente en la región afectada por la escalada bélica.

Emoción y alivio en Barajas

El ambiente en la terminal de llegadas fue de extrema emoción. Pasadas las nueve de la noche, los evacuados cruzaron las puertas de salida para reencontrarse con familiares que esperaban con angustia. Los testimonios recogidos a pie de pista dibujan un escenario de incertidumbre y temor vivido en los últimos días.

«Se veían las explosiones, nos llegaban alertas al teléfono de que nos resguardáramos y no nos acercáramos a las ventanas… Nunca pensamos que íbamos a vivir algo así», relataba Silvia, una de las pasajeras que se encontraba de turismo en la zona.

Puntos clave del operativo

Origen del vuelo: Abu Dabi (vuelo comercial de Etihad).

Abu Dabi (vuelo comercial de Etihad). Perfil de los evacuados: Turistas, residentes temporales y personas desplazadas por motivos laborales.

Turistas, residentes temporales y personas desplazadas por motivos laborales. Contexto de seguridad: Testigos narran haber presenciado caídas de proyectiles en zonas hoteleras y haber recibido constantes avisos de emergencia en sus dispositivos móviles.

Testigos narran haber presenciado caídas de proyectiles en zonas hoteleras y haber recibido constantes avisos de emergencia en sus dispositivos móviles. Próximos pasos: El Gobierno continúa coordinando nuevas operaciones desde distintos puntos de Oriente Medio para evacuar al resto de ciudadanos que han solicitado la repatriación.

Testimonios de primera mano

Muchos de los retornados coincidieron en el «miedo» sentido durante el fin de semana. Silvia, que viajó a Doha para visitar a una amiga, confesó que tuvo que cancelar planes de alojamiento en Dubái debido a que un proyectil impactó en un hotel colindante al que tenían reservado. A pesar de la tensión, destacaron el apoyo recibido por las redes locales de conocidos antes de poder embarcar hacia España.