La actriz y humorista Yolanda Ramos ha compartido recientemente una de las anécdotas más curiosas de su niñez durante su intervención en el espacio El podcast de fin de mes, presentado por Miki Núñez. Con su característico sentido del humor, Ramos desveló cómo durante sus primeros años de vida llegó a estar convencida de que el dictador Francisco Franco era su abuelo materno o paterno, una confusión que mantenía con total naturalidad.

El origen de la confusión

Según relató la intérprete, el origen de esta creencia residía en el parecido físico que ella encontraba entre su abuelo real —quien era agente de policía y había fallecido dos años antes de que ella naciera— y el dictador, cuya imagen era omnipresente durante su infancia. «Se parecía un poco a Franco, según mi punto de vista», explicó la humorista al recordar cómo identificaba a ambos personajes.

La confusión se alimentaba de los objetos que encontraba en el entorno familiar. La actriz recordó haber visto el uniforme de policía de su padre, compuesto por un traje y un casco de color verde, elementos que asociaba directamente con la autoridad y la figura del dictador. «Yo abría el armario de mi padre y me encontraba un traje de policía y un casco de color verde y mi abuelo era Franco por narices», detalló entre risas.

Una vivencia normalizada

Ramos admitió que, durante su niñez, este pensamiento estaba plenamente normalizado. Recordó cómo, al visitar comisarías de policía, señalaba las fotografías oficiales de Franco con total convencimiento: «Iba a una comisaría y decía: mira, mi yayo». A pesar de lo insólito de la situación, la humorista reconoce que nunca llegó a consultar este extremo con sus padres, asumiendo simplemente que su abuelo era una figura de gran notoriedad pública.

Durante la entrevista, la actriz también hizo referencia a su otro abuelo, quien ejercía como militar. Según su relato, este familiar abandonó a su abuela, dejando como único rastro una fotografía en la que aparecía caracterizado con el uniforme de gala, luciendo numerosas medallas y botas altas, una imagen que también quedó grabada en su memoria familiar y que compartió durante el podcast en tono distendido.