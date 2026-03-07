La última entrega de El Desafío, el programa de Antena 3 que somete a rostros conocidos a retos físicos y de superación personal, ha dejado una imagen marcada por la tensión y el bloqueo psicológico. En esta ocasión, María José Campanario y Eva Soriano se enfrentaron a una de las pruebas más exigentes del formato: el puente, un ejercicio que requiere concentración y precisión para identificar las plataformas seguras sobre las que caminar y evitar así caer al vacío.

El peso de la superstición en la prueba

El desarrollo de la competición evidenció cómo factores ajenos al esfuerzo físico pueden determinar el resultado. Antes de iniciar su turno, María José Campanario mostró una notable inseguridad al percatarse de un detalle personal: «No he cruzado los dedos», confesó al subir la escalera hacia la pasarela.

Este instante de nerviosismo, marcado por la superstición, pareció condicionar el rendimiento de la concursante. Pese a que el programa concede un margen de 40 segundos para memorizar el mapa con la ubicación de las casillas correctas e incorrectas, el bloqueo mental impidió a Campanario ejecutar el ejercicio con éxito. En el primer salto sobre las tablas de cristal, la concursante erró en su elección, lo que supuso su eliminación inmediata en la prueba.

Un desafío al estilo escolar

Eva Soriano, por su parte, consiguió avanzar algunos pasos más que su compañera, aunque tampoco logró completar la pasarela con éxito. Tras finalizar sus respectivos turnos, ambas fueron valoradas por el jurado compuesto por Juan del Val, Santiago Segura y Pilar Rubio.

La dinámica del programa volvió a reflejar ese ambiente de competición televisiva donde la gestión de la imagen y la superación de las expectativas personales juegan un papel protagonista. Mientras que para Eva Soriano el concurso supone una extensión de su faceta como presentadora, para María José Campanario cada gala representa una oportunidad de darse a conocer ante la audiencia por sus propios méritos, lejos de la exposición mediática que la ha acompañado históricamente. En este contexto, el programa sigue consolidándose como un espacio donde la presión, los nervios y los errores forman parte inevitable del espectáculo.