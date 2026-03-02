El expresidente comparece en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado, donde ha defendido su labor como consultor y ha detallado sus vínculos con Venezuela y el empresario Víctor de Aldama.

En una comparecencia marcada por la tensión política y la campaña electoral en Castilla y León, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha negado este lunes de forma tajante cualquier intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. «No, en absoluto. Nadie me ha pedido nada para Plus Ultra jamás», sentenció ante la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado.

Una defensa basada en datos y «kilómetros»

Zapatero ha acudido a la Cámara Alta, donde el PP hace valer su mayoría absoluta, con el objetivo de desmontar lo que califica como «15 grandes falsedades» vertidas sobre su figura. Entre los puntos más destacados de su intervención:

Vínculos profesionales: El expresidente confirmó haber facturado una media de 70.000 euros brutos anuales como consultor para la empresa Análisis Relevante. Este acuerdo incluía también servicios de la agencia de comunicación creada por sus hijas.

La polémica del Pardo: Ante las informaciones que sugerían una reunión secreta «sin cobertura» con el detenido Julio Martínez Martínez, Zapatero respondió con ironía y datos de su entrenamiento: «Corrí entre 9 y 10 kilómetros a un ritmo de 5,37 min/km. Esa zona tiene cobertura; ayer mismo mi hermano me llamó allí para decirme que he sido abuelo».

Relación con Víctor de Aldama: Zapatero admitió haber coincidido en un vuelo desde Venezuela a República Dominicana con el «nexo corruptor» de la trama Koldo, pero negó cualquier relación estrecha. «No tengo su móvil. No he hablado más con él. Cero, cero, cero», insistió.

El papel en Venezuela y Globalia

Sobre su cuestionada mediación en Venezuela, el expresidente cifró en 58 sus viajes para gestiones diplomáticas y de liberación de presos políticos desde 2016. Sin embargo, ante las preguntas de VOX, reconoció haber facilitado una reunión entre Javier Hidalgo (Globalia) y Nicolás Maduro para tratar una deuda pendiente de la compañía española en el país caribeño.