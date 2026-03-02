La Audiencia Nacional arranca la vista oral siete años después de abrirse la investigación. Se juzga el robo del móvil de la exasesora de Podemos y la filtración de su contenido para perjudicar a la formación.

Este lunes, 2 de marzo de 2026, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado inicio al juicio por la pieza número 10 del ‘caso Tándem’, popularmente conocida como ‘caso Dina’. En el banquillo de los acusados se sienta nuevamente el excomisario José Manuel Villarejo, acompañado por dos periodistas de la extinta revista Interviú, enfrentándose a peticiones de cárcel por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Las claves del proceso

El juicio se centra en el rastro de la tarjeta de memoria del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias, que fue sustraído en 2015. Según la instrucción, parte de esa información íntima y reservada acabó en manos de Villarejo y fue presuntamente utilizada para alimentar campañas de desprestigio contra el entonces líder de Podemos.

La Fiscalía Anticorrupción solicita para Villarejo y para los periodistas Alberto Pozas y Luis Rendueles. Las víctimas: Tanto Dina Bousselham como Pablo Iglesias ejercen la acusación particular, solicitando penas de hasta 4 años de cárcel para los implicados.

Pablo Iglesias: Testigo y víctima

Uno de los momentos de mayor tensión mediática de la vista será la declaración de Pablo Iglesias. El exvicepresidente del Gobierno comparece en calidad de testigo y perjudicado, manteniendo la tesis de que el robo del terminal no fue un hurto común, sino parte de una estrategia de las «cloacas del Estado» para frenar el ascenso de su partido.

«Lo importante no es solo el robo, sino la circulación de datos personales con fines políticos», ha reiterado la defensa de las víctimas en sesiones previas.

El recorrido de la tarjeta microSD

El tribunal tratará de esclarecer cómo llegó la información desde la redacción de Interviú hasta el domicilio de Villarejo, donde se hallaron las carpetas denominadas «DINA 2» y «DINA 3» durante los registros de 2017. Los periodistas procesados siempre han sostenido que entregaron el material al excomisario bajo la creencia de que cumplían con un requerimiento policial legítimo.

El juicio, que se prevé que se extienda durante varias sesiones este mes de marzo, supone un nuevo capítulo en el extenso historial judicial de Villarejo, quien ya acumula varias condenas, mientras el foco político vuelve a situarse sobre las prácticas de inteligencia y periodismo de la pasada década.