La tripulación ha sido evacuada con éxito tras el ataque. El origen de los proyectiles sigue siendo una incógnita en medio de la escalada regional.

La tensión en las rutas marítimas de Oriente Próximo ha dado un nuevo salto cualitativo este lunes. Un buque de bandera británica ha sido alcanzado por dos proyectiles mientras se encontraba en aguas de Bahréin, según ha confirmado la agencia de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO).

Evacuación y control de daños

El ataque provocó un incendio inmediato en la estructura del navío. Afortunadamente, los equipos de emergencia a bordo lograron extinguir las llamas antes de que comprometieran la flotabilidad de la nave. Ante el riesgo de nuevos impactos, se procedió a la evacuación total de la tripulación, que se encuentra a salvo según los primeros informes.

Incertidumbre sobre la autoría

Hasta el momento, ninguna organización o estado ha reclamado la autoría del lanzamiento. El incidente se produce en un contexto de máxima volatilidad, apenas horas después de que se intensificaran los bombardeos en Irán y Líbano.