Teherán cierra la puerta a la negociación con Washington mientras el conflicto se extiende al Líbano y China exige un «cese inmediato» de las hostilidades.

La región de Oriente Próximo se asoma al abismo tras un fin de semana de violencia sin precedentes. Según los últimos datos de la Media Luna Roja difundidos este lunes, al menos 555 personas han perdido la vida en territorio iraní desde el inicio de la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos el pasado sábado.

Teherán bajo fuego y sin vía diplomática

La capital iraní y la provincia sureña de Fars han sido los objetivos más recientes, sumando 55 víctimas mortales en las últimas horas. La postura del régimen es de confrontación total: Ali Larijaní, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, ha descartado cualquier posibilidad de diálogo con la administración estadounidense en este contexto.

En el plano militar, la confusión reina sobre los objetivos estratégicos:

Natanz: Irán denuncia un ataque contra su planta nuclear, un extremo que la OIEA aún no ha podido confirmar.

Irán denuncia un ataque contra su planta nuclear, un extremo que la OIEA aún no ha podido confirmar. Bajas aéreas: Teherán asegura haber derribado un caza F-15 de EE. UU. , cuyos restos habrían caído en suelo kuwaití.

Teherán asegura haber derribado un caza , cuyos restos habrían caído en suelo kuwaití. Tragedia escolar: El Ministerio de Salud iraní ha elevado a 180 los fallecidos en el bombardeo de una escuela.

El frente libanés se reactiva

La milicia Hezbolá ha formalizado su entrada en el conflicto, provocando una respuesta inmediata de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Los bombardeos sobre Beirut y el sur del Líbano han dejado ya 31 muertos. A media mañana de este lunes, Israel confirmaba un nuevo ataque aéreo en la capital libanesa con el objetivo de eliminar a un mando de alto rango de la organización chií.

Reacciones Internacionales