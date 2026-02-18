En el segundo día de negociaciones trilaterales en Ginebra, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha lanzado una dura crítica contra la delegación rusa, acusándola de ralentizar deliberadamente los avances hacia un acuerdo de paz. Las conversaciones, que cuentan con la mediación directa de Estados Unidos, buscan poner fin a un conflicto que ya se extiende por casi cuatro años.

Negociaciones en un entorno de hostilidad

A pesar de que las delegaciones de Kiev, Moscú y Washington comparten el mismo recinto diplomático desde el martes, la atmósfera de optimismo es escasa. Mientras los diplomáticos discuten aspectos políticos y militares, la realidad en el terreno sigue siendo crítica.

Horas antes de retomar el diálogo, Rusia lanzó una oleada masiva de 30 misiles y casi 400 drones contra la infraestructura energética ucraniana. Este ataque ha dejado a gran parte del país sin agua ni calefacción en uno de los inviernos más crudos de la década, una maniobra que Kiev interpreta como una herramienta de presión en la mesa de negociación. El negociador ucraniano Rumtem Umérov confirmó que los temas centrales de hoy siguen siendo la seguridad, la desescalada militar y la protección de civiles.

El factor humanitario: La esperanza de los canjes

Uno de los pocos puntos donde se vislumbra una posibilidad real de consenso es en el ámbito humanitario. Zelenski ha subrayado que su prioridad inmediata en estas reuniones es concretar nuevos intercambios de prisioneros de guerra y la liberación de civiles cautivos.

Ucrania ha expresado formalmente su agradecimiento por el respaldo logístico y diplomático de Estados Unidos, que actúa como mediador clave en este formato trilateral, el tercero en lo que va de 2026. Por su parte, la delegación rusa mantiene una postura hermética, sin ofrecer evaluaciones públicas sobre el progreso de las jornadas.

Un desenlace incierto

Aunque esta ronda de contactos está prevista para concluir hoy, el silencio de los portavoces oficiales y la ausencia de comunicados conjuntos sugieren un estancamiento en los puntos más espinosos del conflicto. La comunidad internacional observa con cautela si la mediación estadounidense logrará arrancar algún compromiso concreto antes del cierre de la jornada.