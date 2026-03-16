El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizará una visita oficial a España el próximo miércoles 18 de marzo de 2026. El mandatario ucraniano será recibido por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, según han confirmado fuentes del Gobierno.

Esta visita, que se produce en un momento clave de la ofensiva rusa, fue adelantada la semana pasada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y finalmente ratificada este lunes por el Ejecutivo.

Puntos clave del encuentro

Cuarta visita oficial: Este será el cuarto viaje de Zelenski a España desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Vladímir Putin.

Este será el cuarto viaje de Zelenski a España desde el inicio de la invasión a gran escala por parte de Vladímir Putin. Agenda europea: La reunión en Madrid tendrá lugar apenas 24 horas antes del Consejo Europeo en Bruselas , donde se espera que los líderes de la UE discutan la financiación a largo plazo para Kiev y nuevas medidas de presión contra Moscú.

La reunión en Madrid tendrá lugar apenas 24 horas antes del , donde se espera que los líderes de la UE discutan la financiación a largo plazo para Kiev y nuevas medidas de presión contra Moscú. Objetivos estratégicos: Se prevé que Sánchez y Zelenski aborden el desbloqueo de la ayuda financiera europea y el refuerzo de las capacidades de defensa aérea de Ucrania.

Dato relevante: La visita coincide con el debate en la Unión Europea sobre el crédito de 90.000 millones de euros destinado a Ucrania, actualmente bajo tensiones diplomáticas por los vetos de algunos Estados miembros.

Contexto de la relación bilateral

España ha mantenido un apoyo constante a Ucrania, enviando material militar que incluye sistemas de defensa aérea, blindados y munición. En este encuentro, Sánchez reafirmará el compromiso de España de apoyar al pueblo ucraniano «todo el tiempo que sea necesario», un mensaje que el presidente español ha defendido en foros internacionales recientes.