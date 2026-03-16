El miedo a una catástrofe global se ha instalado en la sociedad española. Según el último estudio sobre los «Temores de la sociedad actual» publicado este lunes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 78,9 % de los españoles considera «posible» que en el futuro estalle una guerra en la que se utilicen armas nucleares.

El informe, basado en más de 5.000 entrevistas realizadas a finales de febrero, revela una visión pesimista sobre el destino de la civilización: un 41,7 % de los encuestados está convencido de que un conflicto de estas características supondría, inevitablemente, el fin de la humanidad.

Radiografía de los miedos globales

La encuesta muestra que la inestabilidad geopolítica ha desplazado a las preocupaciones económicas tradicionales. En una escala del 1 al 10, estos son los principales temores colectivos:

Guerra Mundial: 8,01 (Líder absoluto de la lista). Guerra Civil: 7,49. Crisis Económica: 7,30.

Es importante destacar que estos datos se recogieron justo antes de la reciente escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que sugiere que la percepción de riesgo podría ser incluso mayor en la actualidad.

Temores personales y seguridad ciudadana

Más allá de las amenazas globales, el CIS también ha indagado en las inquietudes individuales de los españoles. El miedo a perder a un familiar cercano (8,18) sigue siendo la principal preocupación personal, por delante de perder la salud o contraer un cáncer.

En cuanto a la seguridad en el entorno cotidiano, el estudio arroja una notable brecha de género:

El 67,6 % de los españoles se siente seguro caminando solo de noche por su zona de residencia.

de los españoles se siente seguro caminando solo de noche por su zona de residencia. Sin embargo, mientras el 40,2 % de los hombres dice sentirse «muy seguro», solo el 20,3 % de las mujeres comparte esa sensación de tranquilidad al anochecer.