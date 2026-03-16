El panorama político autonómico encara una semana decisiva. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este lunes la intención de su formación de integrarse en los ejecutivos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. La condición es clara: la existencia de acuerdos programáticos sólidos con el Partido Popular en estas tres comunidades.

Tras la reunión del Comité de Acción Política para analizar los resultados de los comicios en Castilla y León, Abascal ha comparecido ante los medios con un mensaje de firmeza. Con 14 escaños bajo el brazo en la región castellanoleonesa —uno más que en 2022—, la formación vuelve a ostentar la «llave» de la gobernabilidad.

Las claves de la negociación

Gobiernos de coalición: Vox rechaza apoyos externos y apuesta por reeditar el modelo de coalición en los tres territorios en disputa.

Vox rechaza apoyos externos y apuesta por reeditar el modelo de coalición en los tres territorios en disputa. Prioridad al programa: Abascal ha subrayado que la prioridad absoluta es negociar «medida a medida» antes de cerrar cualquier pacto de gobierno definitivo.

Abascal ha subrayado que la prioridad absoluta es negociar «medida a medida» antes de cerrar cualquier pacto de gobierno definitivo. Sin repetición electoral: El líder de Vox ha descartado, por el momento, la posibilidad de forzar nuevas elecciones, asegurando que su voluntad es dar estabilidad a las regiones.

«Vamos a gobernar en las tres regiones», ha sentenciado Abascal, elevando la presión sobre las direcciones regionales del Partido Popular.

Un escenario de máxima exigencia

El resultado en Castilla y León refuerza la posición de Vox en la mesa de negociación. Al mejorar sus resultados anteriores, Abascal considera validada su estrategia de exigencia institucional. La pelota está ahora en el tejado de los líderes regionales del PP, quienes deberán decidir si aceptan la entrada de Vox en sus respectivos consejos de gobierno o exploran otras vías de investidura.