El mercado de fichajes de 2026 ha saltado por los aires tras las últimas informaciones provenientes de Alemania. Según el diario Bild, el Real Madrid, bajo la dirección de Florentino Pérez, estaría planeando un «golpe maestro» para la próxima temporada: el fichaje de la estrella del Bayern de Múnich, Michael Olise.

La operación, calificada por la prensa germana como un «rumor salvaje», alcanzaría cifras históricas. El experto en fichajes Ekrem Konur sostiene que el club blanco estaría dispuesto a desembolsar hasta 160 millones de euros para hacerse con los servicios del atacante francés de 24 años.

Las claves de la «Megaoferta»

El deseo de Florentino: El presidente blanco buscaría una nueva superestrella que ilusione a la afición tras una temporada de altibajos, viendo en Olise el perfil ideal para reforzar el flanco ofensivo.

El presidente blanco buscaría una nueva superestrella que ilusione a la afición tras una temporada de altibajos, viendo en Olise el perfil ideal para reforzar el flanco ofensivo. Cifras de vértigo: Con un valor de mercado actual de 130 millones de euros, la oferta de 160 millones situaría a Olise entre los traspasos más caros de la historia del fútbol.

Con un valor de mercado actual de 130 millones de euros, la oferta de 160 millones situaría a Olise entre los traspasos más caros de la historia del fútbol. Rendimiento estelar: Los números del jugador avalan el interés; Olise acumula 15 goles y 27 asistencias en 38 partidos, consolidándose como uno de los mejores asistentes del continente.

El muro de Baviera

A pesar del interés madrileño, la operación se antoja extremadamente compleja. Olise, que llegó al Bayern procedente del Crystal Palace por 60 millones, tiene contrato vigente hasta 2029 y, lo más importante, no posee cláusula de rescisión.

«Cuando estás en un club como el Bayern, quieres ganarlo todo», declaró recientemente el futbolista, subrayando su compromiso con el conjunto bávaro.

Trayectoria y Perfil

Formado en las mejores canteras de Inglaterra (Chelsea, Arsenal y Manchester City), Olise ha explotado en la Bundesliga gracias a su capacidad de desborde en el uno contra uno y su visión de juego. Su llegada al Bernabéu supondría una competencia feroz en una delantera que ya cuenta con nombres como Mbappé y Vinicius.