Arbeloa ha dado a conocer la lista de convocados para el trascendental partido de vuelta contra el Manchester City, y las noticias no podrían ser mejores para el conjunto blanco. Tras semanas de incertidumbre médica, el Real Madrid viaja a Inglaterra con sus dos máximos referentes: Kylian Mbappé y Jude Bellingham.

El delantero francés, cuya presencia era la gran incógnita tras su reciente lesión, forma parte de la expedición oficial. Aunque su titularidad dependerá de las sensaciones de última hora, su inclusión supone un impulso anímico fundamental para el vestuario. Por su parte, el regreso de Bellingham es especialmente significativo: el inglés vuelve tras perderse nueve encuentros oficiales desde aquel partido ante el Rayo Vallecano en febrero.

Claves de la convocatoria

Altas médicas cruciales: Además de las dos estrellas, Carreras también regresa al grupo, reforzando una defensa que llega con la moral alta tras el resultado positivo de la ida.

Además de las dos estrellas, también regresa al grupo, reforzando una defensa que llega con la moral alta tras el resultado positivo de la ida. Apuesta por la ‘Fábrica’: El técnico madridista mantiene su confianza en el talento joven, incluyendo a Mario Rivas como gran novedad y manteniendo a Cestero en la dinámica del primer equipo.

El técnico madridista mantiene su confianza en el talento joven, incluyendo a como gran novedad y manteniendo a en la dinámica del primer equipo. La cruz de la moneda: En el apartado de bajas, Mendy se queda fuera de la lista y es duda para el derbi contra el Atlético de Madrid. Tampoco viajan Asencio, por problemas físicos, ni el joven Yáñez.

Análisis de las líneas

La convocatoria definitiva queda configurada de la siguiente manera:

Línea Jugadores Destacados Portería Courtois, Lunin, Fran González Defensa Carvajal, Alaba, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mario Rivas Centro del Campo Bellingham, Camavinga, Valverde, Güler, Thiago Delantera Vinicius, Mbappé, Brahim, Mastantuono, Gonzalo

El reto del Etihad

A pesar de la ventaja obtenida en el Santiago Bernabéu, Arbeloa no quiere especular. La recuperación de piezas como Tchouameni y Camavinga para la medular, sumada al retorno del «olfato» goleador de Mbappé, sugiere que el Real Madrid buscará sentenciar la eliminatoria mediante transiciones rápidas y solidez defensiva.