Celebramos las tres décadas de la franquicia de Game Freak repasando los títulos que han definido a generaciones de entrenadores. Desde los píxeles de la Game Boy hasta el mundo abierto de Switch, estos son los elegidos.

El viaje que comenzó en el Pueblo Paleta de una Game Boy monocroma cumple hoy 30 años. Tres décadas de capturas, intercambios y combates que han dejado una huella imborrable en la cultura popular. No importa si tu primer inicial fue un Bulbasaur o un Sprigatito; todos los entrenadores guardan en su memoria ese momento en el que se convirtieron, por primera vez, en Campeones de la Liga.

Con nueve generaciones a nuestras espaldas, nos sumergimos en la biblioteca de Game Freak para seleccionar los 10 títulos que mejor representan la excelencia de la saga, valorando su innovación, contenido y capacidad para perfeccionar la fórmula Pokémon.

El Olimpo de Pokémon: Del 10 al 1

10. Pokémon Ultrasol y Ultraluna (3DS) La despedida de la doble pantalla fue una carta de amor a la experimentación. Alola rompió moldes sustituyendo los gimnasios por el Recorrido Insular y eliminando las MO en favor de las Pokémonturas. Su versión «Ultra» es la experiencia definitiva gracias al desafío de Necrozma y el nostálgico Team Rainbow Rocket.

9. Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa (3DS) El remake que Hoenn merecía. No solo actualizó visualmente la región del agua, sino que introdujo el Episodio Delta y el Ultravuelo, permitiéndonos surcar los cielos a lomos de Mega-Rayquaza en una de las experiencias más épicas de la consola.

8. Pokémon Rojo y Azul (Game Boy) El origen de todo. Pese a sus limitaciones técnicas, su simplicidad es su mayor virtud. Establecieron las bases de una red social primitiva gracias al Cable Link y nos presentaron a los 151 originales que cambiaron la industria para siempre.

7. Pokémon Cristal (GBC) El broche de oro a los 8 bits. Fue el primer título en permitir elegir el sexo del protagonista e introducir animaciones en los combates. La posibilidad de viajar de Johto a Kanto para enfrentarse a Rojo sigue siendo, hoy día, un hito inigualable.

6. Leyendas Pokémon: Arceus (Switch) La revolución necesaria. Game Freak arriesgó con un sistema de captura en tiempo real y un enfoque total en la exploración de una Hisui salvaje. Un título que demostró que la fórmula podía evolucionar hacia algo más orgánico y desafiante.

5. Pokémon Blanco 2 y Negro 2 (DS) Teselia se atrevió a ser distinta con una narrativa madura y una Pokédex totalmente nueva. Sus secuelas son el culmen del 2D, ofreciendo el Pokémon World Tournament, donde podíamos medirnos contra todos los líderes y campeones de la historia.

4. Pokémon Platino (DS) La versión definitiva de Sinnoh. Platino corrigió la lentitud de las ediciones originales y nos regaló el Mundo Distorsión, una de las localizaciones más atmosféricas y visualmente impactantes de la franquicia.

3. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja (GBA) La mejor forma de volver a Kanto. Estos remakes no solo actualizaron los gráficos, sino que ampliaron el mundo con las Islas Archi7, ofreciendo un post-game sólido que los juegos originales no tenían.

2. Pokémon Esmeralda (GBA) Para muchos, el juego con el mejor post-game de la historia gracias al Frente Batalla. Sus siete edificios con reglas únicas (como la Fábrica o la Sierpe) representan el desafío definitivo para cualquier entrenador que busque algo más que ser Campeón.

1. Pokémon HeartGold y SoulSilver (DS): La Corona de Johto

En lo más alto del podio se mantienen los remakes de la segunda generación. HeartGold y SoulSilver son la experiencia Pokémon total. No solo por el detalle de que tu Pokémon te acompañe fuera de la Poké Ball, sino por su generosidad extrema: dos regiones enteras, 16 medallas, el Frente Batalla de Platino y el regreso del Pokéwalker. Es, sencillamente, la obra maestra de Game Freak.