La Santa Sede ha anunciado oficialmente este miércoles que el papa León XIV realizará un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026. Esta visita, que se produce tras la invitación formal del Jefe del Estado y de las autoridades eclesiásticas españolas, marcará uno de los hitos más esperados del actual pontificado.

Una agenda pendiente de detalles

Aunque las fechas ya están fijadas en el calendario vaticano, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, ha precisado que el programa detallado —que incluirá las ciudades visitadas y los encuentros oficiales— se dará a conocer «a su debido tiempo». Se espera que, dada la duración del viaje (siete días), el Pontífice pueda visitar varios puntos de la geografía española además de la capital.

«Acogiendo la invitación del Jefe de Estado y de las Autoridades eclesiásticas del país, el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026», reza el comunicado oficial.

Un año de intensa actividad internacional

La visita a España no será el único gran desplazamiento del Papa en los próximos meses. El Vaticano ha confirmado una gira previa por el continente africano entre el 13 y el 23 de abril, que llevará a León XIV a:

Argelia

Camerún

Angola

Guinea Ecuatorial

Este periplo africano representará el segundo viaje internacional de su pontificado, consolidando su agenda exterior antes de aterrizar en suelo español en junio.