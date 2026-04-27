La Guardia Civil no ha encontrado indicios de que Miguel Tellado, dirigente del Partido Popular, se reuniera con miembros de la denominada “trama Koldo”. Así lo afirmó este lunes el teniente coronel Antonio Balas, de la UCO, durante su declaración ante el Tribunal Supremo.

“Hasta donde sabemos no se produjo”, señaló Balas al ser preguntado por los mensajes intervenidos a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en los que se mencionaba supuestamente a Tellado como un contacto para frenar una reclamación del Gobierno balear por mascarillas defectuosas.

Según el sumario, Koldo García habría comunicado a Juan Carlos Cueto que “el recado está dado” a través de su “contacto”, en referencia a Tellado, para evitar que Baleares reclamara 2,6 millones de euros pagados por material sanitario. Sin embargo, la Guardia Civil sostiene que sus pesquisas no acreditan que ese encuentro llegara a producirse.

Durante la declaración también se abordó el grado de acceso de la trama a altas instancias del Gobierno. Los investigadores citaron como ejemplo un mensaje que José Luis Ábalos envió al presidente Pedro Sánchez sobre la visita privada a España de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela.

La UCO mantiene que el papel de Ábalos fue “fundamental” para que la red pudiera abrir puertas en distintos niveles de la Administración.