Madrid — Un total de 9.278 aspirantes a médicos comienzan hoy a elegir la plaza donde desarrollarán su residencia. El proceso de adjudicación de las plazas MIR de 2026 arranca en un clima de fuerte tensión, marcado nuevamente por la polémica debido a los retrasos en el calendario oficial y, de manera más grave, por las sospechas de trampas durante la realización de las pruebas.

El Ministerio de Sanidad ha iniciado el reparto por riguroso orden de puntuación. El proceso de selección se alargará hasta el próximo viernes, y los aspirantes tomarán posesión de sus puestos entre el 4 y el 5 de junio, para iniciar la formación el mismo día 5. Como principal novedad de este año, se estrena la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias con 86 plazas disponibles.

La sombra de las trampas y la nota histórica de la número 1

El proceso de este año ha estado salpicado por la controversia. Además de los retrasos en la publicación de los listados que obligaron a dejar examinarse a aspirantes no admitidos, la mayor preocupación recae sobre las sospechas de fraude por las altas calificaciones obtenidas por opositores con expedientes académicos discretos.

El caso más llamativo es el de la número 1 de esta convocatoria, Bianca Ciobanu, quien ha logrado una puntuación histórica de 192 aciertos sobre 200 preguntas con una nota media en la carrera de 6,7. Ciobanu, que hoy será la primera en elegir su puesto para formarse en Dermatología, no se ha opuesto a que se investigue el examen.

La Asociación MIR España ha solicitado formalmente una auditoría al Ministerio de Sanidad. La organización denuncia una grave falta de medidas de seguridad durante el examen de 2026, calificándolo de «completo caos» por la ausencia de vocales, la falta de inhibidores de frecuencia y la posibilidad de haber utilizado teléfonos móviles e internet durante la prueba.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad asegura que solo ha podido constatar dos incidencias graves el día del examen: a un candidato se le impidió realizar la prueba por llevar gafas inteligentes y a otro por negarse a mostrar sus dispositivos electrónicos.

Sanidad defiende el sistema y promete mejoras

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha minimizado las incidencias registradas y las ha achacado al notable crecimiento del sistema. Según los datos del ministerio, la oferta de plazas ha aumentado un 56 % y el número de aspirantes un 20 %, lo que ha obligado a modernizar los protocolos para hacerlos más robustos.

García ha defendido que el MIR sigue siendo una prueba «muy garantista» y ha justificado los retrasos por la necesidad de diseñar procedimientos más seguros. No obstante, ha asumido el compromiso de revisar y mejorar los protocolos de cara a la convocatoria del próximo año, en la que se espera una mayor afluencia de aspirantes tras la reciente homologación de 30.000 títulos de médicos extranjeros.