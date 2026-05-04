HUELVA | La Guardia Civil ha procedido a la detención de un profesor de un centro escolar situado en la sierra de Huelva como presunto autor de varios delitos de agresión sexual. Al docente se le acusa de realizar tocamientos a varios de sus alumnos menores de edad.

Denuncias de los menores y ‘modus operandi’

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado oficial, la investigación se inició tras las denuncias presentadas por las familias de las víctimas. Por el momento, son cuatro los menores de edad que han denunciado los hechos.

Los alumnos relataron que el profesor aprovechaba el transcurso de las clases lectivas, así como el desarrollo de determinadas actividades extraescolares, para realizarles tocamientos en zonas íntimas y sensibles.

Detención e ingreso en prisión

Tras recibir las denuncias, los agentes de la Guardia Civil pusieron en marcha el protocolo correspondiente para este tipo de delitos graves:

Toma de manifestaciones: Se procedió a tomar declaración a los menores afectados, contando en todo momento con la presencia de sus padres o tutores legales.

Se procedió a tomar declaración a los menores afectados, contando en todo momento con la presencia de sus padres o tutores legales. Declaración de testigos: También se recogieron los testimonios de otras personas que pudieron aportar información relevante sobre lo ocurrido.

También se recogieron los testimonios de otras personas que pudieron aportar información relevante sobre lo ocurrido. Arresto: Una vez recopiladas las pruebas iniciales, se efectuó la detención del docente.

El profesor ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, la cual ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional.

La investigación continúa abierta

A pesar de que el docente ya se encuentra en prisión, la Guardia Civil mantiene la investigación abierta. Los agentes no descartan la existencia de nuevos casos y continúan trabajando por si hubiera más alumnos del centro que hayan sido víctimas de agresiones por parte del detenido.