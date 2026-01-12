El próximo jueves 15 de enero, José Luis Ábalos afronta su cita judicial más determinante desde que ingresara en prisión provisional el pasado 27 de noviembre. La Sala de Apelación del Tribunal Supremo (TS) revisará el recurso contra su encarcelamiento en una vista marcada por la anómala situación de su defensa: será representado por el abogado que acaba de abandonar el caso.

Una defensa «forzosa» para evitar la indefensión

El exfiscal Carlos Bautista comunicó hace días su renuncia como abogado de Ábalos. Sin embargo, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha tomado una decisión excepcional para evitar un «grave perjuicio» al exministro:

• Comparecencia obligatoria: Bautista deberá asistir a la vista del jueves pese a su renuncia. El juez considera que, al ser él quien redactó el recurso, es el único que puede defenderlo con plenas garantías en un plazo tan ajustado.

• El riesgo de indefensión: El margen de cinco días dado a Ábalos para buscar nuevo abogado no aseguraba que el sustituto pudiera estudiar una causa de tal complejidad antes de la cita.

• La libertad en juego: El Supremo evaluará si se mantienen los motivos que llevaron a Ábalos a prisión: el riesgo extremo de fuga y la posible ocultación de un «botín» millonario.

Los argumentos de Ábalos contra la prisión

En su recurso, el ex secretario de Organización del PSOE califica de «cábalas» las acusaciones del instructor y carga contra la UCO de la Guardia Civil:

1. Negación de las «mordidas»: Ábalos insiste en que no existen los 5 millones de euros que el juez le atribuye. «No es posible encontrar dicho dinero oculto», sostiene su defensa.

2. Justificación de ingresos: Afirma que los pagos bajo sospecha son, en realidad, reembolsos de gastos de la Secretaría de Organización del PSOE, debidamente documentados.

3. Crítica a la UCO: Acusa a la Guardia Civil de omitir documentos aportados por el partido que explicarían su incremento patrimonial de forma legal.

El frente de Koldo García

Paralelamente, la Sala revisará el recurso de Koldo García. Su defensa, ejercida por Leticia de la Hoz, utiliza una estrategia similar:

• Arraigo en España: Niega cualquier intención de huida.

• Dinero de Ferraz: Sostiene que el manejo de efectivo era parte de sus funciones habituales en el PSOE, tal y como habrían confirmado testigos de la sede socialista, lo que daría un origen lícito a los fondos investigados.

Claves del «Caso Koldo» (Enero 2026)

• Pena solicitada: Ábalos se enfrenta a hasta 30 años de cárcel.

• Causa principal: Trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia y supuestos amaños en obras públicas.

• Fecha clave: Jueves, 15 de enero (Vista de apelación en el TS).