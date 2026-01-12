El FC Barcelona de Hansi Flick se ha alzado con la Supercopa de España 2026 tras derrotar al Real Madrid (3-2) en una final trepidante. Más allá de la gloria deportiva y el doblete de un estelar Raphinha, el club azulgrana regresa de Arabia Saudí con un importante botín económico que alivia sus arcas.

A pesar de la victoria, la distribución de premios diseñada por la RFEF arroja una conclusión curiosa: la diferencia económica entre ganar y perder la final es mínima.

El reparto de premios: ¿Cuánto ha ganado el Barça?

La edición de 2026 ha repartido un total de 23 millones de euros, tres más que el año anterior. Así se desglosan las ganancias del campeón:

• Fijo por participar: 6 millones de euros. (Tanto Barça como Madrid reciben esta cantidad fija por su estatus y valor comercial en el contrato con Arabia Saudí).

• Premio por llegar a la final: 1,5 millones de euros.

• Premio por ser Campeón: 2 millones de euros adicionales.

• TOTAL ACUMULADO: 8 millones de euros.

La curiosa diferencia con el Real Madrid

Aunque el Real Madrid perdió la final, la diferencia económica respecto al Barcelona es de apenas 500.000 euros. Al tener el mismo fijo por participación y el mismo premio por alcanzar la final, el conjunto blanco se embolsa un total de 7,5 millones de euros (frente a los 8 del campeón).

Nota: Los equipos que cayeron en semifinales (Athletic Club y Atlético de Madrid) perciben un «premio de consolación» de aproximadamente 1 millón de euros, además de sus fijos correspondientes por participación.

