El magistrado Adolfo Carretero ha dado el paso definitivo en la instrucción del caso que rodea al exparlamentario Íñigo Errejón. Este miércoles, 7 de enero de 2026, se ha confirmado la apertura de juicio oral contra el que fuera portavoz de Sumar, acusado de un presunto delito de abuso sexual a la actriz Elisa Mouliaá.

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid se produce sin esperar a que la Audiencia Provincial resuelva los recursos de apelación pendientes, una potestad legal que el juez ha decidido ejecutar para avanzar en el proceso.

Las claves de la resolución judicial

El auto de apertura de juicio oral trae consigo medidas cautelares y peticiones de pena contundentes:

• Petición de cárcel: La acusación particular, ejercida por Elisa Mouliaá, solicita tres años de prisión para el expolítico. A esta petición se suma la asociación Adive, que pide la misma pena alegando el agravante de prevalimiento, al considerar que Errejón se valió de su «relevancia y poder» como cargo público.

• Fianza millonaria: El juez ha impuesto a Errejón una fianza de 30.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades civiles. De no abonarse en el plazo estipulado, el juzgado procederá al embargo de sus bienes.

• Relato de los hechos: La denuncia se remonta a una noche de septiembre de 2021. La actriz sostiene que el exdiputado la besó sin consentimiento y realizó tocamientos no deseados en una habitación cerrada con pestillo, una situación que ella afirma haber cortado tras sentirse «violentada».

La postura de la defensa y la Fiscalía

A pesar de la apertura de juicio, el proceso cuenta con matices jurídicos importantes debido a la postura del Ministerio Público y la estrategia de Errejón:

1. Errejón niega los hechos: Su defensa califica el testimonio de la actriz como un «relato inventado» y carente de indicios de criminalidad. De hecho, el expolítico ha contraatacado con una querella por calumnias y extorsión de testigos contra Mouliaá, la cual ya ha sido admitida a trámite por otro juzgado.

2. La Fiscalía no acusa: En un giro relevante, el Ministerio Público ha solicitado el archivo de la causa. Aunque la Fiscalía otorga «plena veracidad» al sentimiento de incomodidad de la actriz, argumenta que no hay pruebas suficientes de que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada hasta que ella se lo verbalizó, momento en el que él cesó su actitud.

Un futuro judicial en el aire

Aunque el juicio ya está programado, su celebración depende ahora de la Audiencia Provincial de Madrid. Si este tribunal superior estimara los recursos de la defensa o de la Fiscalía antes de la vista, la apertura de juicio oral podría quedar anulada y la causa archivada.

Por el momento, Íñigo Errejón se convierte en el primer gran líder de la formación que fundó en enfrentarse a una acusación de esta naturaleza en el banquillo, marcando un punto de inflexión en su carrera política y personal.