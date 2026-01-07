El fútbol español se traslada este miércoles, 7 de enero de 2026, a la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeda para el inicio de la Supercopa de España. El FC Barcelona y el Athletic Club se ven las caras en la primera semifinal del torneo, un duelo de históricos que buscarán el primer billete para la gran final del próximo domingo.

Bajo las órdenes de Hansi Flick y Ernesto Valverde, ambos conjuntos llegan con la necesidad de ganar en un formato de eliminatoria a partido único. Como novedad reglamentaria, si el encuentro termina en empate tras los 90 minutos, no habrá prórroga y se decidirá directamente en la tanda de penaltis.

Horario del Barcelona – Athletic Club hoy

El encuentro correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026 se disputa hoy, miércoles 7 de enero, en el siguiente horario:

• España (Península): 20:00 horas.

• Islas Canarias: 19:00 horas.

Dónde ver el partido por televisión y online

Aunque el torneo genera una gran expectación, los derechos de emisión en exclusiva pertenecen a Movistar+, por lo que no se podrá ver gratis en abierto por televisión en España.

• Televisión: El choque se emitirá en directo a través del canal Movistar+ Plus. Al estar incluido en el paquete básico de la plataforma, todos sus abonados podrán seguirlo sin coste adicional al de su suscripción.

• Online y Streaming: Los clientes podrán acceder al partido mediante la aplicación de Movistar+ (disponible en móviles, tablets y Smart TVs) o a través de su página web oficial.

• Radio: Para quienes busquen una opción gratuita, las principales emisoras nacionales como Cadena SER, COPE, Onda Cero, Radio Marca y RNE realizarán una cobertura integral en directo desde Yeda.

Árbitro y escenario

El colegiado castellano-manchego Isidro Díaz de Mera Escuderos será el encargado de pitar el encuentro sobre el césped del Rey Abdullah, estadio con capacidad para más de 62.000 espectadores. En la sala VOR, el responsable del VAR será Jorge Figueroa Vázquez, quien supervisará cualquier acción polémica desde los monitores.